واقعة صادمة.. وفاة حارس مرمى أثناء مباراة في اليمن (فيديو)

شهدت إحدى البطولات الودية بمدينة الخوخة بمحافظة الحديدة اليمنية واقعة صادمة بعد وفاة حارس مرمى فريق الرشيد إثر اصطدامه بمهاجم الأهلي خلال المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء.

وقالت مصادر مطلعة لـ"إرم نيوز"، إن الحارس إبراهيم عمر إدريس سقط مصابًا على أرضية الملعب في تمام الدقيقة 20 من عمر المباراة التي جمعت بين الفريقين على الملعب الترابي لنادي الوفاق في بطولة شهداء الساحل العربي.

وفقد الحارس الذي ينتمي إلى دولة إرتيريا الوعي بعد ارتطامه بمهاجم الأهلي ليتم نقله سريعًا إلى أقرب مركز طبي بمدينة الخوخة قبل أن يفارق الحياة بعد 10 دقائق فقط من مغادرته لأرض الملعب.

وقرر الحكم إلغاء المباراة فور علمه بوفاة الحارس وسط حالة من الحزن الشديد بين لاعبي الفريقين.

وأظهر مقطع فيديو مشهد للعبة التي شهدت خروج الحارس من مرماه للضغط على مهاجم الأهلي الذي كان ينتظر أن تصله كرة عرضية، على حدود منطقة الجزاء.

ونجح الحارس في التصدي للكرة، بعد أن أدركها المهاجم وقام بتسديدها ثم اندفع الحارس للحاق بالكرة ما جعله يرتطم بالمهاجم نفسه.

ونهض الحارس سريعًا بعد الارتطام بمهاجم الأهلي للحاق بالكرة قبل أن يسقط أرضًا وأمسك رأسه ليتم نقله لمركز طبي وفارق هناك الحياة بينما أكدت مصادر أخرى أن الحارس فارق الحياة قبل الوصول للمركز الطبي.

وعلى إثر ذلك، أصدرت اللجنة المنظمة للبطولة، بياناً نعت خلاله وفاة حارس المرمى إبراهيم عمر، مُعلنةً توقف مباريات البطولة إلى أجلٍ غير مُسمى، فضلًا عن توقف أي نشاط رياضي في مدينة الخوخة على مدار الأيام الثلاثة المقبلة.

توفي مساء اليوم حارس فريق شباب دنكاليا بمخيم اللاجئين الإرتريين بالخوخة اللاعب ابراهيم عمر ادريس بعد ان شارك الحارس في... Posted by ‎الجزيرة عفر Aljazeera Qafar‎ on Tuesday, July 9, 2024

ويعد الحارس إبراهيم عمر إدريس، أحد اللاجئين من دولة إرتيريا ويعيش في مخيم دنكاليا بمدينة الخوخة، ويلعب ضمن صفوف فريق شباب دنكاليا، الذي اعتذر عن المشاركة في بطولة شهداء الساحل الغربي، ليتمكن فريق الرشيد من استعارته.