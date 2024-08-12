رد الفرنسي موسى ديابي، نجم نادي الاتحاد السعودي، بشكل حاسم بشأن رأيه في فريقه الجديد تحت قيادة مواطنه لوران بلان.

واختتم فريق الاتحاد معسكره الخارجي، وعاد، مساء الأحد، إلى السعودية لبدء مرحلة جديدة من التدريبات استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

ويستأنف "العميد" تحضيراته في مقر النادي لمواجهة القادسية التجريبية، يوم الخميس، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة بعد الراحة التي منحها المدرب الفرنسي لوران بلان للاعبيه لمدة 3 أيام.

والتقطت عدسات المصورين لاعبي الاتحاد السعودي في المطار، حيث وجه أحد الإعلامين سؤاله مباشرًا لديابي بشأن رأيه في الاتحاد خلال الفترة الحالية، ليرد قائلًا: "إنه فريق جيد".

وتعاقد نادي الاتحاد مع موسى ديابي، في الميركاتو الحالي قادمًا من أستون فيلا الإنجليزي.

وظهر ديابي في المعسكر التحضيري بشكل مميز، إذ سجل هدفي فوز الفريق على إنتر ميلان في المباراة الودية الأخيرة.

كما سجل صاحب الـ25 عامًا هدف الاتحاد الوحيد في الخسارة الودية أمام ريال بيتيس الإسباني برباعية، وصنع هدف فريقه أيضًا ضد فارنسي البرتغالي بالمباراة التي حسمها الأخير بثلاثية مقابل هدف.

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ويستهل الاتحاد مبارياته في الموسم الجديد بمواجهة الخلود الصاعد حديثًا لدوري روشن السعودي للمحترفين، علمًا بأن الفريق ستقتصر مشاركته في الموسم الحالي على الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما احتل المركز الخامس في الموسم الماضي ليغيب بذلك عن السوبر السعودي وكذلك يفقد فرصة المشاركة الآسيوية.