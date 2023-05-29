مع تصاعد الغضب ضده في باريس سان جيرمان.. ما سبب اتصال غوارديولا بنيمار؟

وأصبح باريس سان جيرمان أكثر أندية فرنسا تحقيقًا للقب الدوري؛ ما جعل احتفالات النادي باللقب ذات طبيعة وأهمية خاصة.

رغم ذلك، فضل نيمار جونيور السفر إلى موناكو من أجل متابعة سباق الجائزة الكبرى "فورمولا 1" على حضور احتفالات النادي باللقب ما خلق تساؤلات داخلية في النادي حول الأمر.

وأشارت ليكيب إلى أن باريس سان جيرمان اعتبر الأمر استفزازًا جديدًا من جانب نيمار، فيما برَّر كريستوفر غالتييه غياب نيمار عن الاحتفالات بصعوبات في الحركة بسبب إصابته في الكاحل.