مع تصاعد الغضب ضده في باريس سان جيرمان.. ما سبب اتصال غوارديولا بنيمار؟
كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن وجود حالة من الغضب تجاه نيمار داخل نادي باريس سان جيرمان بسبب تجاهل الأخير حضور احتفالات النادي بلقب الدوري الفرنسي.
ونجح باريس سان جيرمان في التتويج بلقب الدوري الفرنسي للمرة الـ 11 في تاريخه إثر تعادله مع ستراسبورغ السبت الماضي.
وأصبح باريس سان جيرمان أكثر أندية فرنسا تحقيقًا للقب الدوري؛ ما جعل احتفالات النادي باللقب ذات طبيعة وأهمية خاصة.
رغم ذلك، فضل نيمار جونيور السفر إلى موناكو من أجل متابعة سباق الجائزة الكبرى "فورمولا 1" على حضور احتفالات النادي باللقب ما خلق تساؤلات داخلية في النادي حول الأمر.
وأشارت ليكيب إلى أن باريس سان جيرمان اعتبر الأمر استفزازًا جديدًا من جانب نيمار، فيما برَّر كريستوفر غالتييه غياب نيمار عن الاحتفالات بصعوبات في الحركة بسبب إصابته في الكاحل.
غوارديولا
وتطرَّقت ليكيب لمستقبل نيمار الذي ازدادت التكهنات حول مغادرته النادي هذا الصيف، إذ أشارت إلى تلقيه اتصالًا من بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي.
وحسب ليكيب، فإن غوارديولا أراد فقط الاطمئنان على تعافي نيمار من إصابة الكاحل، وأن فرص انضمام الدولي البرازيلي لمانشستر سيتي ضئيلة جدًّا.
وارتبط نيمار بالانتقال إلى عدد من الأندية الإنجليزية مثل مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي وسط أنباء عن انفتاحه حول الرحيل بعد توتر علاقته بجماهير النادي.