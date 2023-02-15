نائب رئيس الهلال السوداني لـ"إرم نيوز": قد لا نشارك ببطولات أفريقيا بعد أن حرمنا الكاف من جمهورنا أمام الأهلي

وقال العليقي في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن الكاف تمسك بإقامة اللقاء دون جمهور رغم أن حضور المشجعين عصب كرة القدم ولا يوجد مبرر لرفض الحضور الجماهيري.

وأضاف:" الكاف لا يساند أندية القارة ولا يقف على مسافة واحدة بين الجميع، وهناك معايير خاصة بالملاعب يتم تعديلها ورفع سقفها بشكل متواصل بما لا يتناسب مع إمكانيات القارة".

وأشار إلى أن الهلال استوفى إصلاحات ملعبه، ولا يوجد ما يمنع استضافة مبارياته القارية بحضور جماهيري، ولكن قرار الكاف أصبح غير مفهوم بالنسبة لإدارة وجماهير الهلال.

وأوضح أن البطولات الأفريقية تعاني من مشاكل مالية ولا توفر الحوافز المالية الكافية للأندية المشاركة، مبديًا ترحيبه الشديد بالمشاركة في البطولة العربية للأندية بعد تطويرها وحال انتظامها بشكل سنوي.

وأضاف: "ربما لا نشارك مستقبلًا في البطولات الأفريقية إذا استمر مسلسل الظلم الواضح من الاتحاد الأفريقي تجاهنا، ونريد أن تتم مقارنة ملعبنا بالملاعب التي تشهد حضورًا جماهيريًا في مباريات بالبطولات القارية وفي نفس الظروف وربما أقل من السودان".

وأشار إلى أن القرار يعد ظلمًا فادحًا للهلال سواء على المستوى الفني والجماهيري أو التسويقي أو الاقتصادي ولا يتناسب مع مبادئ كرة القدم.