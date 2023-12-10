تأكد غياب كويلار عن مباراة الشباب والنصر

وأشارت إلى أنه تم ثبوت مخالفة كويلار للمادة (48-1-2) من لائحة الانضباط والأخلاق، وسيتم إيقاف اللاعب مباراتين بما في ذلك الإيقاف التلقائي بموجب البطاقة الحمراء المباشرة في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها.

كما أعلنت اللجنة إلزام كويلار بدفع غرامة مالية قدرها (20,000) لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، علما بأن القرار غير قابل للاستئناف وفقاً للمادة (144) من لائحة الانضباط والأخلاق.

وبإمكان بانيغا المشاركة في مباراة النصر، والمُقرر لها مساء يوم الإثنين المُقبل، وذلك ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بينما لن يشارك كويلار بسبب الإيقاف مباراتين.