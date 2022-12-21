زوجة دي ماريا تكشف سر "الحديث الأخير" قبل نهائي كأس العالم
كشفت جورجيلينا كاردوسو زوجة الأرجنتيني أنخل دي ماريا عن حديثهما عبر تطبيق "واتساب" ليلة نهائي كأس العالم قطر 2022 أمام المنتخب الفرنسي حيث بدا اللاعب واثقا من الفوز والتسجيل.
وكتب النجم الأرجنتيني لزوجته: "سأكون بطلا للعالم حبيبتي لأنه مكتوب وسأسجل هدفا لأنه مكتوب كما حدث في ماراكانا وويمبلي".
وأجابته زوجته: "هذه الرسالة تجعل جسدي يرتعش لا أعرف ما أقول".
ليرد دي ماريا: " ليس لديك ما تقوليه . اذهبي واستمتعي غدًا، لأننا سنكون أبطال العالم. لأن 26 منا الموجودين هنا وعائلة الجميع يستحقون ذلك".
وبعثت زوجته تعبيرا عن البكاء فرحا ليعود دي ماريا للتأكيد على كونه سيكون بطلا للعالم ويسجل هدفا وكتبت: "أنتي تعرفي كم هو لطيف، حبيبتي. غدًا نحن أبطال العالم. إنه مكتوب. أعرف، أنا آسف. الأمر متروك لنا، يا حبيبتي".
وفازت الأرجنتين بكأس العالم قطر 2022 بعد التفوق بضربات الترجيح 4-2 على المنتخب الفرنسي وانتهى الوقت الأصلي والإضافي 3-3 وسجل أنخل دي ماريا الهدف الثاني للأرجنتين.
وذكر أنخل دي ماريا في رسالته لزوجته أنه سيسجل هدفا كما حدث في ماراكانا ويمبلي وكان قد سجل هدف الفوز بكوبا أمريكا في النهائي أمام البرازيل في ماراكانا سنة 2021 وسجل الهدف الثاني في فوز الأرجنتين بكأس فيناليسيما بين بطل أمريكا الجنوبية وبطل أوروبا في مرمى المنتخب الإيطالي في ويمبلي 3-0 في حزيران/ يونيو الماضي.