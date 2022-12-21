زوجة دي ماريا تكشف سر "الحديث الأخير" قبل نهائي كأس العالم

وأجابته زوجته: "هذه الرسالة تجعل جسدي يرتعش لا أعرف ما أقول".

ليرد دي ماريا: " ليس لديك ما تقوليه . اذهبي واستمتعي غدًا، لأننا سنكون أبطال العالم. لأن 26 منا الموجودين هنا وعائلة الجميع يستحقون ذلك".

وبعثت زوجته تعبيرا عن البكاء فرحا ليعود دي ماريا للتأكيد على كونه سيكون بطلا للعالم ويسجل هدفا وكتبت: "أنتي تعرفي كم هو لطيف، حبيبتي. غدًا نحن أبطال العالم. إنه مكتوب. أعرف، أنا آسف. الأمر متروك لنا، يا حبيبتي".

وفازت الأرجنتين بكأس العالم قطر 2022 بعد التفوق بضربات الترجيح 4-2 على المنتخب الفرنسي وانتهى الوقت الأصلي والإضافي 3-3 وسجل أنخل دي ماريا الهدف الثاني للأرجنتين.