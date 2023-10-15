تصفيات يورو 2024: إيطاليا تصعق مالطا.. والدنمارك تهزم كازاخستان

ويتفوق المنتخب الإيطالي على أوكرانيا بفارق الأهداف مع تساوي عدد النقاط، مع العلم أن الأزوري لعب مباراة أقل.

وستلعب إيطاليا المباراة المقبلة ضد إنجلترا، يوم الثلاثاء، على أرض ملعب ويمبلي.

وبعد لقاء إنجلترا سيكون أمام إيطاليا مواجهتان في ختام التصفيات ضد كل من شمال مقدونيا يوم 17 نوفمبر وأوكرانيا يوم 20 نوفمبر.

وفي مباراة أخرى، فاز منتخب الدنمارك على كازاخستان، بنتيجة (3-1).

سجل ثلاثية الدنمارك، جوناس ويند وروبير سكوف (هدفين) في الدقائق 36، و45 و48، فيما سجل هدف كازاخستان الوحيد يان فوغوروفسكي في الدقيقة 58.

وأصبح رصيد المنتخب الدنماركي 16 نقطة في المركز الثاني على لائحة ترتيب منتخبات المجموعة الثامنة بفارق الأهداف خلف المنتخب السلوفيني المتصدر، والذي حقق فوزاً قوياً وعريضاً على ضيفه المنتخب الفنلندي بثلاثية نظيفة.

من جانبه تجمد رصيد كازاخستان عند 12 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف فنلندا.