تصفيات يورو 2024: إيطاليا تصعق مالطا.. والدنمارك تهزم كازاخستان
حقق المنتخب الإيطالي فوزا كبيرا على حساب نظيره مالطا بنتيجة 4-0، مساء السبت، في اللقاء الذي جمعهما بتصفيات كأس أمم أوروبا “يورو 2026”.
وتقدم المنتخب الإيطالي عن طريق جياكومو بونافينتورا في الدقيقة 22، بعد تسديدة رائعة غالطت حارس الفريق الضيف.
وتمكن دومينيكو بيراردي من تسجيل ثاني أهداف الأزوري في الدقيقة 46.
وأكمل بيراردي الثلاثية للإيطاليين في الدقيقة 63 من اللقاء، وذلك بعد تسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء، وأكمل دافيد فراتيسي الرباعية في الدقيقة 93.
وارتفع رصيد إيطاليا بعد الفوز للنقطة العاشرة ليحتل الفريق المركز الثاني في المجموعة خلف منتخب إنجلترا المُتصدر برصيد 13 نقطة.
ويتفوق المنتخب الإيطالي على أوكرانيا بفارق الأهداف مع تساوي عدد النقاط، مع العلم أن الأزوري لعب مباراة أقل.
وستلعب إيطاليا المباراة المقبلة ضد إنجلترا، يوم الثلاثاء، على أرض ملعب ويمبلي.
وبعد لقاء إنجلترا سيكون أمام إيطاليا مواجهتان في ختام التصفيات ضد كل من شمال مقدونيا يوم 17 نوفمبر وأوكرانيا يوم 20 نوفمبر.
وفي مباراة أخرى، فاز منتخب الدنمارك على كازاخستان، بنتيجة (3-1).
سجل ثلاثية الدنمارك، جوناس ويند وروبير سكوف (هدفين) في الدقائق 36، و45 و48، فيما سجل هدف كازاخستان الوحيد يان فوغوروفسكي في الدقيقة 58.
وأصبح رصيد المنتخب الدنماركي 16 نقطة في المركز الثاني على لائحة ترتيب منتخبات المجموعة الثامنة بفارق الأهداف خلف المنتخب السلوفيني المتصدر، والذي حقق فوزاً قوياً وعريضاً على ضيفه المنتخب الفنلندي بثلاثية نظيفة.
من جانبه تجمد رصيد كازاخستان عند 12 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف فنلندا.
وفي مباراة ثالثة، فاز المنتخب المجري على نظيره الصربي 2 /1، ضمن منافسات الجولة السابعة من المجموعة السابعة من تصفيات كأس أمم أوروبا.
وتقدم المنتخب المجري عن طريق بارنباس فارجا في الدقيقة 20، قبل أن يدرك ستراهينيا بافلوفيتش التعادل للمنتخب الصربي في الدقيقة 33.
وبعد ذلك بدقيقة واحدة، استعاد المنتخب المجري تقدمه بهدف ثان سجله رونالد شالاي.
ورفع المنتخب المجري رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة، بفارق ثلاث نقاط عن المنتخب الصربي صاحب المركز الثاني.