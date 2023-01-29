ترتيب الدوري الألماني: بروسيا دورتموند يتجاوز باير ليفركوزن ويشعل الصراع على اللقب

حقق بروسيا دورتموند فوزه الثالث على التوالي في الدوري الألماني، بعدما تجاوز مضيفه باير ليفركوزن، 2/0، اليوم الأحد، في ختام الجولة الـ18 من البوندسليغا.

وافتتح كريم أديمي التسجيل لبروسيا دورتموند في الدقيقة 33، بتسديدة يسارية بعد تمريرة من جوليان براندت، قبل أن يأتي الهدف الثاني عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز إدموند تابسوبا، لاعب ليفركوزن، هدفا عكسيا لمصلحة الضيوف في الدقيقة 53.