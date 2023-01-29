ترتيب الدوري الألماني: بروسيا دورتموند يتجاوز باير ليفركوزن ويشعل الصراع على اللقب
حقق بروسيا دورتموند فوزه الثالث على التوالي في الدوري الألماني، بعدما تجاوز مضيفه باير ليفركوزن، 2/0، اليوم الأحد، في ختام الجولة الـ18 من البوندسليغا.
وافتتح كريم أديمي التسجيل لبروسيا دورتموند في الدقيقة 33، بتسديدة يسارية بعد تمريرة من جوليان براندت، قبل أن يأتي الهدف الثاني عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز إدموند تابسوبا، لاعب ليفركوزن، هدفا عكسيا لمصلحة الضيوف في الدقيقة 53.
ورفع الفوز رصيد بروسيا دورتموند إلى 34 نقطة، في المركز الرابع، ويتأخر بـ3 نقاط عن المتصدر بايرن ميونخ.
في حين جمدت الخسارة رصيد باير ليفركوزن عند 24 نقطة في المركز التاسع.
ونجح بروسيا دورتموند في عرقلة سلسلة انتصارات بايرن ليفركوزن في الدوري الألماني، التي استمرت في المراحل الخمس الماضية.
ولم يعرف بروسيا دورتموند طعم الخسارة أو التعادل في الدوري الألماني منذ استئناف البوندسليغا بعد توقف زاد عن شهرين بسبب كأس العالم والعطلة الشتوية.
ومن المقرر أن يلعب بروسيا دورتموند مع فرايبورغ يو السبت قبل مواجهة بوخوم في دور الـ16 من كأس ألمانيا.