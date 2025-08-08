الذراع اليمنى لجون إدوارد.. من هو عبد الرحمن إسماعيل "مهندس" صفقات الزمالك؟

أعلن الزمالك تعيين عبد الرحمن إسماعيل مديرًا للتعاقدات بالنادي الأبيض، في خطوة تحمل الكثير من الدلالات مع انطلاقة موسم انتقالات ساخن، وحاجة الفريق الأبيض لإعادة ترتيب أوراقه بعد سنوات من عدم الاستقرار الإداري والفني.

ورغم أن الإعلان عن المنصب جاء متأخرًا، فإن إسماعيل كان قد بدأ مهامه فعليًا منذ بداية الميركاتو الصيفي، وكان له دور محوري في حسم معظم صفقات النادي.

البداية من كلية الهندسة

عبد الرحمن إسماعيل لم يكن لاعبًا سابقًا أو إداريًا قادمًا من ملاعب الكرة، بل بدأت قصته من مدرجات كلية الهندسة، وتحديدًا قسم الميكانيكا.

هناك، لم يكن يخطط لأن يمتهن الكرة، لكن شغفه بمتابعة المباريات واكتشاف المواهب الشابة دفعه نحو طريق مختلف تمامًا عن تخصصه الأكاديمي.

أخبار ذات علاقة الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

من الشغف إلى المهنة

في عام 2015، بدأ إسماعيل في التواصل مع عدد من اللاعبين الشباب وبعض وكلاء اللاعبين في أوروبا، ساعيًا لفهم خبايا المهنة وتعلم أسرارها.

وبعد عامين فقط، أسس وكالة لتسويق اللاعبين بالشراكة مع صديقه إسلام الشحات، وكان أول ظهور قوي لهما في سوق الانتقالات عبر صفقة محمد مجدي "أفشة" من إنبي إلى بيراميدز، ثم من بيراميدز إلى الأهلي، وهي الصفقة التي منحت إسماعيل شهرة كبيرة داخل الوسط الرياضي.

أخبار ذات علاقة 3 ثغرات خطيرة في ميركاتو جون إدوارد التاريخي مع الزمالك

شركة بثلاثة فروع ورؤية أوروبية

بفضل النجاحات المتتالية، تطورت الوكالة سريعًا، وتحوّلت إلى كيان كبير يمتلك الآن 3 فروع في مصر وهولندا والإمارات.

ركّز إسماعيل وفريقه على تسويق اللاعبين المصريين في أوروبا، وكانت البداية اللافتة مع المدافع عمر فايد الذي انتقل إلى فنربخشة التركي، وقبلها محمود جاد الذي تلقى عرضًا من نادي ويغان الإنجليزي.

كما عمل على تسويق إبراهيم عادل بعد تألقه في الأولمبياد، ونجح في نقله لاحقًا إلى الجزيرة الإماراتي، إلى جانب انتقال حمزة علاء إلى البرتغال، وصفقة لاعب ناشئي الزمالك حسن أبو المعاطي إلى ريو آفي البرتغالي.

تأثيره في الدوري المصري

لم يقتصر نشاط عبد الرحمن إسماعيل على السوق الخارجي، بل شارك في عدد كبير من الصفقات المحلية، أبرزها التعاقدات التي شملت أحمد بلحاج، عمرو ناصر، أحمد شريف، ومحمود عماد، وهي أسماء بدأت تترك بصمتها تدريجيًا في ملاعب الدوري المصري.

دوره في صفقات الزمالك

ومن خلال موقعه الجديد كمدير للتعاقدات بنادي الزمالك، لعب إسماعيل دورًا رئيسيًا في إبرام 10 صفقات جديدة خلال الميركاتو الصيفي، من بينها تعاقدات أجنبية مثل البرازيلي خوان ألفينا، والأنغولي شيكو بانزا، والمغربي عبد الحميد معالي الذي تم قيده تحت السن، إلى جانب ثنائي المنتخب الفلسطيني عدي الدباغ وآدم كايد.

بيان النادي الرسمي أكد أن عبد الرحمن إسماعيل أدى مهامه "على أكمل وجه"، مشيرًا إلى أن تنسيقه مع المدير الرياضي كان سببًا رئيسيًا في نجاح خطة الانتقالات، سواء على صعيد التعاقد مع لاعبين جدد أو تسويق بعض الأسماء الراحلة بما يتماشى مع رؤية الجهاز الفني.

لم يعمل بالهندسة.. الكرة كانت الطريق

رغم دراسته للهندسة، لم يعمل عبد الرحمن إسماعيل في هذا المجال ولو ليوم واحد، بل كرّس كل جهده للعمل في تسويق اللاعبين منذ بداياته، ليصنع لنفسه مكانة بارزة في واحدة من أكثر المهن تنافسًا في عالم كرة القدم.