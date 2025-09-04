بث مباشر لمباراة الأرجنتين ضد فنزويلا في تصفيات كأس العالم

يستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة فنزويلا فجر الجمعة على ملعب المونيمونتال في بوينس آيرس، ضمن تصفيات كأس العالم 2026، في مباراة قد تحمل طابعًا تاريخيًا بالنسبة للأسطورة ليونيل ميسي.

رغم أن ميسي لم يعلن رسميًا عن خططه المستقبلية أو موعد اعتزاله، فإن المباراة تبدو الأقرب لأن تكون آخر ظهور له في تصفيات كأس العالم أمام جماهير بلاده.

ولكن المدرب سكالوني نفى هذا الأمر، مؤكدًا أن ميسي لن يصرح رسميًا بأي شيء.

ووصف قائد التانغو مباراة الأرجنتيني ضد فنزويلا، بأنها "مناسبة خاصة"، ما زاد من ترقب المشجعين لها.

الأرجنتين ضمنت بالفعل تأهلها إلى مونديال 2026، وتتصدر جدول تصفيات أمريكا الجنوبية، بينما تسعى فنزويلا التي تحتل المركز السابع إلى تعزيز فرصها في حجز مقعد مؤهل مباشرة.

وتقدم "إرم نيوز"، تغطية مباشرة، لأحداث مباراة الأرجنتين ضد فنزويلا في تصفيات كأس العالم، خلال السطور القادمة:

ميسي يبكي أثناء عمليات الإنماء

انطلاق المباراة:

لافتة كبيرة في الملعب، شكرا ميسي على كل شيء

ميسي يتقدم رفاقه نحو ملعب المباراة:

دقيقة 5:

هدف أول لصالح منتخب الأرجنتين، لكن يلغى بسبب التسلل