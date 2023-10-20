غوارديولا: هالاند يجب أن يفوز بالكرة الذهبية

مانشستر سيتي يواجه اختبارا صعبا أمام برايتون في غياب دي بروين فقط

من جهة أخرى قال غوارديولا إن لاعبيه عادوا للفريق في جاهزية تامة بعد فترة التوقف الدولية وسيواجهون الآن أحد "أصعب الاختبارات" في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم عندما يزورون برايتون آند هوف ألبيون غدا السبت.

ويملك بطل ثلاثية الموسم الماضي 17 لاعبا شاركوا مع منتخباتهم، لكن غوارديولا قال إن "الجميع جاهز باستثناء كيفن" دي بروين الذي يتعافى من جراحة في عضلات الفخذ الخلفية.

وسيتطلع سيتي للعودة إلى المسار الصحيح عقب هزيمتين متتاليتين في الدوري قبل أن يبدأ فترة التوقف الدولية في المركز الثالث في الترتيب. وستكون الهزيمة غدا المرة الثانية فقط التي يخسر فيها غوارديولا ثلاث مباريات متتالية في مسيرته التدريبية.

وأشاد المدرب الإسباني بشدة بالإيطالي روبرتو دي تسيربي، الذي يراه الكثيرون بديلا لغوارديولا بعد رحيله عن سيتي في نهاية المطاف.

ويتأخر فريق دي تسيربي بنقطتين عن سيتي في المركز السادس ويمكنه تجاوزهم في حال الفوز.

وقال غوارديولا: "أنا معجب بالمدرب تسيربي لأنه لا يبالي بالفريق الذي يدربه. لقد أثبت أنك لست بحاجة إلى أن تكون في الأندية الكبرى حيث يمكنك جعل فريقك يلعب بالطريقة التي تريدها".

وأضاف: "إنه يحول برايتون إلى فريق كبير. أنا أستمتع بمشاهدة فرق روبرتو دي تسيربي وهي تلعب. سيكون برايتون أحد أصعب الاختبارات التي سنواجهها هذا الموسم".

وكانت الهزائم الثلاث المتتالية الوحيدة لغوارديولا في الدوري عام 2015 مع بايرن ميونيخ.