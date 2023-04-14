غوارديولا: جدول المباريات المزدحم "مفيد" في سباق لقب الدوري الإنجليزي

وقال غوارديولا، اليوم الجمعة، قبل مواجهة ليستر سيتي غدا السبت في الدوري: "عندما تخوض مباراة كل ثلاثة أو أربعة أيام نصل للإيقاع المطلوب ويكون التركيز هائلا، وهذا يساعدنا".

وتفصل مباراة ليستر بين مواجهتي بايرن ميونيخ في دور الثمانية بدوري الأبطال، ما يعني أن سيتي يخوض ثلاث مباريات في غضون ثمانية أيام.

ويطارد سيتي المتصدر آرسنال في سباق اللقب، وقال المدرب الإسباني إن خسارة واحدة أخرى قد تكلف فريقه اللقب.

وواصل: "يعرف الجميع أننا إذا خسرنا تلك المباريات فلن نفوز باللقب. ولهذا نوايانا والتفاصيل أكبر. الأمر ينطبق (على يوم السبت)، إذا خسرنا المباراة، فلن نكون أبطالا".

وأضاف: "إذا فزنا ستظل حظوظنا قائمة فلا ينبغي أن نغفل أننا نتأخر بفارق ست نقاط عن آرسنال وهو فريق أهدر عددا قليلا من النقاط هذا الموسم ويلعب مباراة واحدة في الأسبوع، ما يتيح له متسعا من الوقت للتعافي والتحليل والاستعداد للمباريات".