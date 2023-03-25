جاسم بن حمد آل ثاني يقدم عرضا محسنا لشراء مانشستر يونايتد
قدم الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، عرضا محسنا لشراء مانشستر يونايتد بعد منحه مهلة من النادي لتقديم عرضه وفقا لصحيفة بريطانية.
وفي تقرير عاجل كشفت صحيفة "مترو" السبت أن وفدا من المستشارين العاملين نيابة عن الشيخ جاسم قام بزيارة مقر النادي الأسبوع الماضي لإجراء محادثات مع الإدارة وتم السماح لهم بالاطلاع على كتب شروط النادي.
وأوضحت الصحيفة أن المجموعة القطرية هي واحدة من عدة مجموعات التقت مع يونايتد مشيرة إلى أنه من المتوقع وجود ما يصل إلى ثمانية عروض قبل الموعد النهائي.
وقالت الصحيفة: "كان الشيخ جاسم مستعدًا لتقديم عرضه قبل الموعد النهائي في الساعة 9 مساءً يوم الأربعاء، ولكن عندما تم عرض التمديد، اختارت المجموعة القطرية استغلال الوقت لتحسين عرضهم".
ولفتت إلى أنه ليست كل العروض المقدمة حاليا مخصصة لشراء النادي بالكامل، إذ يقترح نصفهم تقريبًا شراء حصص أقلية أو تمويل محتمل لعطاءات أخرى مثل صندوق التحوط الأمريكي إليوت مانجمنت.
وأشارت إلى أن الجولة الأولى من العملية شهدت قيام مقدمي العطاءات بتقديم بيانات موجزة عن النوايا وإثبات للقدرات المالية، مع عدم وجود عرض يتجاوز 4.5 مليار جنيه إسترليني (5.5 مليار دولار) وهو عرض أقل بكثير من السعر الذي طلبته عائلة غليزر مالكة النادي والبالغ 6 مليارات جنيه (7.3 مليار دولار).
وتابعت الصحيفة: "لكن الجولة الثانية شهدت تقديم المزيد من العروض، فيما أكد بيان جديد الآن أن العرض القطري قد تم تقديمه رسميًا مع استعداد الشيخ جاسم لدفع مبلغ ضخم".
وحسب رويترز فإن عرض الشيخ جاسم الجديد يقدر بخمسة مليارات جنيه إسترليني (6.12 مليار دولار أمريكي).
والشيخ جاسم هو واحد من اثنين من المتنافسين الأوائل الذين ظهروا في السباق لشراء يونايتد، والآخر هو مؤسس شركة INEOS الملياردير جيم راتكليف - الذي قدم أيضًا عرضًا قياسيًا بعد زيارته النادي شخصيا، الأسبوع الماضي.
وختمت الصحيفة: "ومع ذلك، ليس هناك ما يضمن أن عائلة غليزر ستبيع النادي .. ومن المتوقع أن يتشاوروا، الأسبوع المقبل؛ لتقييم العطاءات وتحديد الخطوة التالية".