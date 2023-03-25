جاسم بن حمد آل ثاني يقدم عرضا محسنا لشراء مانشستر يونايتد

وأوضحت الصحيفة أن المجموعة القطرية هي واحدة من عدة مجموعات التقت مع يونايتد مشيرة إلى أنه من المتوقع وجود ما يصل إلى ثمانية عروض قبل الموعد النهائي.

وقالت الصحيفة: "كان الشيخ جاسم مستعدًا لتقديم عرضه قبل الموعد النهائي في الساعة 9 مساءً يوم الأربعاء، ولكن عندما تم عرض التمديد، اختارت المجموعة القطرية استغلال الوقت لتحسين عرضهم".

ولفتت إلى أنه ليست كل العروض المقدمة حاليا مخصصة لشراء النادي بالكامل، إذ يقترح نصفهم تقريبًا شراء حصص أقلية أو تمويل محتمل لعطاءات أخرى مثل صندوق التحوط الأمريكي إليوت مانجمنت.

وأشارت إلى أن الجولة الأولى من العملية شهدت قيام مقدمي العطاءات بتقديم بيانات موجزة عن النوايا وإثبات للقدرات المالية، مع عدم وجود عرض يتجاوز 4.5 مليار جنيه إسترليني (5.5 مليار دولار) وهو عرض أقل بكثير من السعر الذي طلبته عائلة غليزر مالكة النادي والبالغ 6 مليارات جنيه (7.3 مليار دولار).