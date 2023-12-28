توجه لاستدعاء براهيم دياز لقائمة منتخب إسبانيا

ووفقا لموقع "ريليفو" فإن براهيم دياز لن يشارك في كأس أمم أفريقيا التي تقام في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير.

ورغم التسريبات بإمكانية تمثيل دياز للمغرب، إلا أن "ريليفو" أكد أن إمكانية حضور دياز في البطولة لم يكن في ذهن اللاعب على الإطلاق.

وأوضح الموقع أن دياز لن يشارك في كأس أمم أفريقيا لسببين، الأول أن ريال مدريد سيلعب في يناير في ثلاث مسابقات هي: الدوري الإسباني وكأس إسبانيا وكأس السوبر الإسباني.

وسيكون اللاعب قادرًا على لعب العديد من الدقائق خلال الشهر المقبل بسبب ازدحام جدول المباريات.