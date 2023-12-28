توجه لاستدعاء براهيم دياز لقائمة منتخب إسبانيا
كشف موقع "ريليفو" الإسباني عن تطور جديد بشأن سباق المغرب وإسبانيا للحصول على براهيم دياز نجم ريال مدريد.
ويعيش براهيم دياز (24 عامًا) أفضل لحظة في مسيرته كلاعب في ريال مدريد، بعدما ثبت نفسه كلاعب مهم في الميرنغي، وهو الأمر الذي كان يسعى إليه منذ وصوله من مانشستر سيتي في يناير 2019.
وسجل دياز هدفين وقدم تمريرة حاسمة في مباريات الدوري الإسباني الأربع التي أقيمت في ديسمبر، ليحصل على جائزة لاعب الشهر في ريال مدريد.
ووفقا لموقع "ريليفو" فإن براهيم دياز لن يشارك في كأس أمم أفريقيا التي تقام في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير.
ورغم التسريبات بإمكانية تمثيل دياز للمغرب، إلا أن "ريليفو" أكد أن إمكانية حضور دياز في البطولة لم يكن في ذهن اللاعب على الإطلاق.
وأوضح الموقع أن دياز لن يشارك في كأس أمم أفريقيا لسببين، الأول أن ريال مدريد سيلعب في يناير في ثلاث مسابقات هي: الدوري الإسباني وكأس إسبانيا وكأس السوبر الإسباني.
وسيكون اللاعب قادرًا على لعب العديد من الدقائق خلال الشهر المقبل بسبب ازدحام جدول المباريات.
والسبب الثاني، وفقا للموقع، هو أن أولوية براهيم دياز هي تمثيل إسبانيا، البلد الذي لعب له في جميع الفئات السنية.
وأشار "ريلفو" إلى أن قناعة دياز تتناقض مع تصريحاته العلنية بشأن البلد الذي يريد تمثيله، إذ غالبا ما يكون رده: "أنا أركز على ريال مدريد".
وقال الموقع إن هدف دياز من هذه التصريحات أنه لا يريد غلق الباب أمام تمثيل المغرب أو إسبانيا، ولأن لديه جنسية مزدوجة يريد اللعب في كأس العالم.
وأولوية دياز هي اللعب لإسبانيا، لكنه مغرم جدًا بالمغرب لأن جزءًا من عائلته يقيم هناك.
الغياب عن دوري الأمم الأوروبية
وذكر "ريليفو" أن دياز يتفهم قرار لويس دي لا فونتي مدرب إسبانيا باستبعاد اللاعب من المشاركة في دوري الأمم الأوروبية.
ويتفهم دياز قرار لا فونتي لأن أغلب مشاركة دياز مع ريال مدريد كانت بديلا.
لكن دياز يعتقد أن غيابه عن مباريات إسبانيا في يونيو الماضي في دوري الأمم الأوروبية أضر به بشكل خاص، لأنه كان قد وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مع ميلان حيث تألق اللاعب.
وينوي دي لا فونتي استدعاء براهيم دياز خلال الفترة الدولية في مارس المقبل، حيث سيلعب المنتخب الإسباني مع كولومبيا والبرازيل.