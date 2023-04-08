ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

سجل المهاجم إيرلينغ هالاند هدفا قبل لحظات من نهاية الشوط الأول لفريقه مانشستر سيتي أمام ساوثهامبتون في الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يعود ويسجل هدفا ثانيا في الشوط الثاني.

وجاء هدف هالاند الأول في الدقيقة 45 من ضربة رأس بعد كرة عرضية من كيفن دي بروين.

وانتهى الشوط الأول على تقدم مانشستر سيتي 1/0 خارج ملعب الاتحاد.