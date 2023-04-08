ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي
سجل المهاجم إيرلينغ هالاند هدفا قبل لحظات من نهاية الشوط الأول لفريقه مانشستر سيتي أمام ساوثهامبتون في الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يعود ويسجل هدفا ثانيا في الشوط الثاني.
وجاء هدف هالاند الأول في الدقيقة 45 من ضربة رأس بعد كرة عرضية من كيفن دي بروين.
وانتهى الشوط الأول على تقدم مانشستر سيتي 1/0 خارج ملعب الاتحاد.
وعاد هالاند وسجل الهدف الثاني له والثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 68 من ضربة مقصية مذهلة.
ورفع هذان الهدفان رصيد هالاند إلى 30 هدفا في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي ويتقدم بـ7 أهداف على هاري كين نجم توتنهام الذي سجل 23 هدفا.
في حين سجل إيفان توني لاعب برينتفورد 18 هدفا مقابل 15 هدفا لماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد.
وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن:
1. إيرلينغ هالاند، مانشستر سيتي، 30 هدفا.
2. هاري كين، توتنهام، 23 هدفا.
3. إيفان توني، برينتفورد، 18 هدفا.
4. ماركوس راشفورد، مانشستر يونايتد، 15 هدفا.