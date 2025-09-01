كم دفع النصر السعودي للتعاقد مع سعد الناصر وهارون كمارا؟

أتم نادي النصر السعودي صفقة جديدة خلال الميركاتو الصيفي الحالي بالتعاقد مع سعد الناصر قادما من التعاون بعقد يمتد حتى صيف 2028، كما تقترب الإدارة من إتمام ضم هارون كمارا، لاعب الشباب.

وشهدت الأيام الماضية مفاوضات طويلة بين النصر والتعاون، حول صفقة الناصر، حيث أكدت تقارير صحفية أن "العالمي" سيدفع 40 مليون ريال مقابل حصوله على خدمات صاحب الـ24 عاما.

ونشر نادي النصر فيديو عبر منصة "إكس"، أعلن من خلاله ضم سعد الناصر، حيث قال خلاله: "عندما تأتيك الفرصة أن تمثل ناديا بحجم العالمي، فيجب عليك أن تكون على قدر الثقة".

ويعد الناصر بمثابة القطعة الناقصة في ميركاتو النصر، حيث سبق وأن طلب المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، مرارا وتكرارا التعاقد مع ظهير أيسر، بسبب عدم توافر بدائل كافية في هذا المركز.

ويُعد الناصر من الأسماء البارزة في خط الدفاع، حيث نشأ في صفوف الهلال، قبل أن ينتقل إلى التعاون، ويقدم مستويات لافتة جعلته محط أنظار عدد من الأندية، ليحسم النصر سباق التعاقد معه.

على الجانب الآخر، ذكر الإعلامي الرياضي علي العنزي عبر حسابه على منصة "إكس"، بأن "النصر اتفق مع الشباب لشراء عقد هارون كمارا، وهناك تفاصيل صغيره سيتم حسمها قبل التوقيع الرسمي القريب".

وذكرت التقارير أن صفقتي كمارا والناصر ستكلفان نادي النصر ما يقارب من الـ61 مليون ريال سعودي.

وكان "العالمي" تعاقد مع عدة صفقات بارزة، متمثلة في عبدالملك الجابر ونادر الشراري، بجاب البرتغالي جواو فيليكس والفرنسي كينغسلي كومان والإسباني إينيغو مارتينيز.