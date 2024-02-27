جدل واسع بعد تصرف حمدالله تجاه مدافع الوحدة (فيديو)
تسبب المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم نادي الاتحاد، بجدل واسع، عقب مباراة فريقه أمام الوحدة في دوري روشن السعودي، أمس الإثنين.
عبدالرزاق حمدالله أحرز هدفين متأخرين، ليقود الاتحاد للعودة في النتيجة والفوز 2-1 على ضيفه الوحدة، ولكنه تصرف بشكل غريب مع "فيتو فان" مدافع الوحدة.
وبدأت اللقطة عند حدود منطقة جزاء الوحدة، عندما سقط "فيتو فان" وكانت الكرة وراءه، ولم تخرج من المستطيل الأخضر.
واستند "فيتو فان" على الكرة بظهره، وقام حمدالله بتسديدها في ظهره، ما تسبب في ألم مدافع الوحدة.
وتلقى حمدالله انتقادات لاذعة من جانب بعض الجماهير، متهمين إياه بأنه كاد أن يتسبب بإصابة زميل له في الملاعب.
وتغلب الاتحاد على ضيفه الوحدة بهدفين لهدف، في المواجهة التي جمعت الفريقين، أمس الاثنين، في ختام منافسات الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي.
ووصل الاتحاد للنقطة 37 في المركز الخامس، متقدماً بأربعة مراكز على الوحدة المتجمد رصيده عند 26 نقطة.
ويتصدر الهلال المسابقة وله 59 نقطة، قبل استضافة الاتحاد الجولة المقبلة.