جدل واسع بعد تصرف حمدالله تجاه مدافع الوحدة (فيديو)

عبدالرزاق حمدالله أحرز هدفين متأخرين، ليقود الاتحاد للعودة في النتيجة والفوز 2-1 على ضيفه الوحدة، ولكنه تصرف بشكل غريب مع "فيتو فان" مدافع الوحدة.

وبدأت اللقطة عند حدود منطقة جزاء الوحدة، عندما سقط "فيتو فان" وكانت الكرة وراءه، ولم تخرج من المستطيل الأخضر.

واستند "فيتو فان" على الكرة بظهره، وقام حمدالله بتسديدها في ظهره، ما تسبب في ألم مدافع الوحدة.

وتلقى حمدالله انتقادات لاذعة من جانب بعض الجماهير، متهمين إياه بأنه كاد أن يتسبب بإصابة زميل له في الملاعب.