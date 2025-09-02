"من يقول غير ذلك كاذب".. يامال يعترف برغبته في الفوز بالكرة الذهبية

اعترف لامين يامال، جناح برشلونة ومنتخب إسبانيا، البالغ من العمر 18 عامًا، بأنه يريد الفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025.

ويتواجد لامين يامال ضمن قائمة الـ30 مرشحًا التي أعلنتها مجلة "فرانس فوتبول" مؤخرا، ويُتوقع أن يدخل في منافسة قوية مع عثمان ديمبيلي، نجم باريس سان جيرمان، على الجائزة.

وقال يامال في مقابلة مع قناة RTVE – التي نشرت مقتطفًا منها – من معسكر منتخب إسبانيا: "على المستوى الجماعي، الفوز بدوري أبطال أوروبا مع برشلونة سيكون أمرًا مذهلًا، وعلى المستوى الفردي جميع اللاعبين يريدون الفوز بالكرة الذهبية، ومن يقول لك عكس ذلك فهو يكذب".

وأضاف: "أن أكون ضمن المرشحين وأنا في الثامنة عشرة من عمري هو أمر يجب تقديره، وآمل أن يتحقق ذلك".

وسيُقام حفل تسليم جائزة الكرة الذهبية 2025 يوم 22 سبتمبر المقبل في مسرح شاتليه بباريس.

وكانت مجلة "فرانس فوتبول" كشفت عن قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بالكرة الذهبية للعام 2025، والتي ضمت 30 لاعبًا.

وقد ضمت القائمة 9 لاعبين من باريس سان جيرمان على رأسهم عثمان ديمبيلي، كما يتواجد لامين يامال من برشلونة إلى جانب زميليه بيدري وروبرت ليفاندوفسكي.

تشهد قائمة المرشحين أيضًا تواجدًا للمصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي، وزميله فيرجيل فان دايك، وفلوريان فيرتز المنضم حديثًا للفريق.