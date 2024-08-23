فجّرت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان موجة من التفاعلات على منصات التواصل بعدما ظهرت مع أيقونة ريال مدريد فينيسيوس جونيور في منزله.

ونشر النجم البرازيلي صورا على حسابه الرسمي على منصة إنستغرام وبرفقته كيم كارداشيان وزميله في الفريق الملكي إدواردو كامافينغا لتهز تلك الصور منصة إنستغرام وتجد تفاعلات مئات الآلاف من المتابعين.

وزاد عدم إعلان فينيسيوس عن سبب زيارة الحسناء الأمريكية لمنزله في إثارة المزيد من الجدل، فيما وصل عدد المتابعين الذين أبدوا إعجابهم بالصور إلى نحو 800 ألف في أقل من ساعة.

ونشر فينيسيوس صورتين مع كيم كارداشيان (43 عاما) وظهر في إحديهما زميله الفرنسي كامافينغا فيما كتب النجم البرازيلي "شكر لكِ على زيارتي في منزلي" مخاطبا كيم كارداشيان.

ويشار إلى أن نجمة تلفزيون الواقع الشهيرة التي تملك أكثر من 360 مليون متابع على إنستغرام ونحو 75 مليون متابع على حسابها على منصة "إكس" أبدت في السابق إعجابها بنجم ريال مدريد جود بيلينجهام، واختارته ليكون الوجه الإعلاني الجديد لحملة علامتها التجارية "سكيمز من" Skims Men.