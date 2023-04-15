العين يتغلب على الوصل ويضرب موعدًا مع الشارقة في نهائي كأس رئيس الإمارات

كشَّر العين عن أنيابه منذ اللحظات الأولى، ومنع القائم الهدف الأول لأندريه يارمولنكو بعد نصف دقيقة تقريبًا من البداية.

وأسفر الضغط عن هدف للبرازيلي إيريك من متابعة لتمريرة عرضية في الدقيقة 24، وبدا أن العين أحكم قبضته على اللقاء.

لكن الحارس عيسى وقع في المحظور، وتعرض للطرد بسبب لمس الكرة بيده خارج منطقة الجزاء ليمنع فرصة انفراد.

وحاول الوصل، بشتى الطرق، إدراك التعادل، لكنه كان سيئ الحظ بعد التسديد في إطار المرمى 3 مرات، كما تألق الحارس البديل محمد بو سندة.