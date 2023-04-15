العين يتغلب على الوصل ويضرب موعدًا مع الشارقة في نهائي كأس رئيس الإمارات
فاز العين 1-صفر على الوصل رغم طرد حارسه خالد عيسى بعد نصف ساعة تقريبًا من البداية ليتأهل إلى نهائي كأس رئيس الإمارات لكرة القدم، اليوم الجمعة، في نفس الوقت الذي فاز فيه الشارقة على عجمان ليتواجه الفريقان في المباراة النهائية للبطولة.
وستقام مباراة النهائي يوم 28 أبريل الجاري على استاد محمد بن زايد.
كشَّر العين عن أنيابه منذ اللحظات الأولى، ومنع القائم الهدف الأول لأندريه يارمولنكو بعد نصف دقيقة تقريبًا من البداية.
وأسفر الضغط عن هدف للبرازيلي إيريك من متابعة لتمريرة عرضية في الدقيقة 24، وبدا أن العين أحكم قبضته على اللقاء.
لكن الحارس عيسى وقع في المحظور، وتعرض للطرد بسبب لمس الكرة بيده خارج منطقة الجزاء ليمنع فرصة انفراد.
وحاول الوصل، بشتى الطرق، إدراك التعادل، لكنه كان سيئ الحظ بعد التسديد في إطار المرمى 3 مرات، كما تألق الحارس البديل محمد بو سندة.
وألغى الحكم هدفًا ثانيًا للعين عبر ماتياس بالاسيوس بعد مراجعة الفيديو، بينما عبر الجزائري جمال بلعمري مدافع الوصل عن إحباط فريقه حين نال إنذارين متتاليين ليُطرد بسبب الاحتجاج على الحكم في الدقائق الأخيرة.
وتوترت المباراة حتى بعد صفارة النهاية، وتعرض خالد البلوشي لاعب العين للطرد رغم أنه كان خارج التشكيلة.
وتفوق العين في إياب قبل النهائي بهذا الهدف بعد التعادل دون أهداف في مباراة الذهاب، وسينتظر مواجهة عجمان أو الشارقة على اللقب.
الشارقة يخطف بطاقة التأهل الثانية
وفي المباراة الأخرى ضرب الشارقة موعدًا مع العين في المباراة النهائية لكأس رئيس الإمارات، بتعادله مع مضيفه عجمان (1-1).
وخلال المباراة التي أقيمت على استاد راشد بن سعيد، مساء اليوم الجمعة، في إياب الدور قبل النهائي افتتح عجمان التهديف في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، برأسية من وليد أزارو.
وخطف دجانيني هدف التعادل والصعود للشارقة في الدقيقة 109، وسط فرحة هيستيرية لجماهير الملك.
وصعد الشارقة إلى نهائي كأس رئيس الإمارات بفوزه في مجموع المباراتين (3/2) وبعدما فاز في لقاء الذهاب بنتيجة (2-1).