دفعت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" ثمن السخرية من كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال.

ونشرت الشبكة البريطانية جملة "Misstiano Penaldo" تعليقًا على ضربة الجزاء التي أضاعها رونالدو في لقاء منتخب البرتغال الأخير ضد سلوفينيا يوم الاثنين الماضي في ثمن نهائي بطولة كأس أوروبا "يورو 2024".

ودخل رونالدو في بكاء شديد بعد إهدار ضربة الجزاء قبل أن يمتد اللقاء لركلات الترجيح التي حسمها منتخب البرتغال بالفوز بنتيجة 3-0.

وألغى ما يقرب من 3 ملايين شخص متابعة الشبكة البريطانية بعد السخرية من كريستيانو رونالدو.

واعتبر عدد كبير من محبي النجم البرتغالي بجانب عشاق الساحرة المستديرة هذا التعليق ساخرًا بشدة من رونالدو وبمثابة استهزاء بتاريخه.

ووجه جون تيري قائد المنتخب الإنجليزي الأسبق انتقادات للشبكة البريطانية مؤكدًا أن هذا التعليق بمثابة وصمة عار.

وتأهل منتخب البرتغال إلى ربع نهائي بطولة كأس أوروبا ليضرب موعدًا مع فرنسا غدًا الجمعة.

ويبحث منتخب البرتغال عن التتويج باللقب القاري للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 2016.