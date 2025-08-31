عماد السالمي: نيوم أفضل من الاتحاد.. والنصر رقم واحد (فيديو)

يرى الإعلامي الرياضي عماد السالمي أن فريق نيوم تفوق في الأداء في الجولة الأولى لانطلاق دوري روشن للمحترفين وكان أفضل من الاتحاد رغم فوز الأخير على الأخدود "5-2".

وشهدت الجولة الأولى للدوري السعودي صدارة النصر لجدول ترتيب الدوري السعودي بعد فوزه على التعاون بنتيجة "5-0"، بينما خسر نيوم 1-صفر أمام الأهلي، بطل دوري أبطال آسيا للنخبة وكأس السوبر السعودية.

أخبار ذات علاقة نريد كانتي مقابله.. النصر السعودي يغري الاتحاد بصفقة تبادلية

وقال عماد السالمي في تصريحات تلفزيونية: "النصر رقم واحد وهو الأفضل فنيًّا، يأتي بعده الهلال في الجولة الأولى، ثم الأهلي ونيوم".

وأضاف: "الاتحاد لم يعجبني رغم الفوز، وأريده أعلى مما ظهر، ونيوم أفضل كشكل فني داخل على الملعب".

فيما رد الإعلامي ناصر هويدي: "في رأيي الاتحاد أفضل من الأهلي، ونيوم كان ندًّا قويًّا للراقي، وإدوارد ميندي أنقذ الأهلي بالكثير من الأهداف".

وستتوقف إجباريًّا منافسات دوري روشن للمحترفين، بسبب أجندة "فيفا" التي ستنطلق من الأول وحتى الـ9 من شهر سبتمبر المقبل، إذ سيخوض المنتخب السعودي الأول، مواجهة ودية أمام نظيره التشيك، يوم الاثنين الـ8 من الشهر ذاته، على ملعب مالتشوفيسكا في هرادتس كرالوفة بالتشيك، ضمن البرنامج التحضيري لمباراتي ملحق آسيا المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 التي ستقام في (الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك).