جدول مباريات مانشستر سيتي كاملا في الدوري الإنجليزي

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن جدول مباريات الموسم المقبل 2024/2025 بالكامل بالمواعيد المحتملة لنادي مانشستر سيتي، الذي سيبدأ يوم 16 أغسطس المقبل.

ويستهل مانشستر سيتي مشواره في رحلة الدفاع عن اللقب بمواجهة تشيلسي، بعدما فشل في الفوز عليه في الموسم الماضي ببطولة الدوري الإنجليزي، وذلك على ملعب ستامفورد بريدج.

بينما ستكون أول مواجهة ضد آرسنال في 21 سبتمبر، على ملعب الاتحاد، على أن تكون العودة على ملعب الإمارات 1 فبراير.

في حين أن مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدور الأول ستكون في الجولة الثالثة عشر يوم 30 نوفمبر، على أن تتكرر في 22 فبراير بالدور الثاني.