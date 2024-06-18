جدول مباريات مانشستر سيتي كاملا في الدوري الإنجليزي
كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن جدول مباريات الموسم المقبل 2024/2025 بالكامل بالمواعيد المحتملة لنادي مانشستر سيتي، الذي سيبدأ يوم 16 أغسطس المقبل.
ويستهل مانشستر سيتي مشواره في رحلة الدفاع عن اللقب بمواجهة تشيلسي، بعدما فشل في الفوز عليه في الموسم الماضي ببطولة الدوري الإنجليزي، وذلك على ملعب ستامفورد بريدج.
بينما ستكون أول مواجهة ضد آرسنال في 21 سبتمبر، على ملعب الاتحاد، على أن تكون العودة على ملعب الإمارات 1 فبراير.
في حين أن مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدور الأول ستكون في الجولة الثالثة عشر يوم 30 نوفمبر، على أن تتكرر في 22 فبراير بالدور الثاني.
مواعيد مباريات مانشستر سيتي لموسم 2024/2025:
أغسطس 2024
الأحد 18، أمام تشيلسي على ملعب "ستامفورد بريدج".
السبت 24، أمام إيبسويتش تاون على ملعب "الاتحاد".
السبت 31، أمام وست هام يونايتد على ملعب "لندن الأولمبي".
سبتمبر 2024
السبت 14، أمام برينتفورد، على ملعب "الاتحاد".
السبت 21، أمام آرسنال، على ملعب "الاتحاد".
السبت 28، أمام نيوكاسل، على ملعب "سانت جيمس بارك".
أكتوبر 2024
السبت 5، أمام فولهام، على ملعب "الاتحاد".
السبت 19، أمام ولفرهامبتون، على ملعب "مولينيو".
السبت 26، أمام ساوثهامبتون، على ملعب "الاتحاد".
نوفمبر 2024
السبت 2، أمام بورنموث، على ملعب "فيتاليتي رود".
السبت 9، أمام برايتون، على ملعب "أمريكان إكسبريس".
السبت 23، أمام توتنهام، على ملعب "الاتحاد".
السبت 30، أمام ليفربول، على ملعب "أنفيلد".
ديسمبر 2024
الأربعاء 4، أمام نوتينغهام فورست، على ملعب "الاتحاد".
السبت 7، أمام كريستال بالاس، على ملعب "سالهيرست بارك".
السبت 14، أمام مانشستر يونايتد، على ملعب "الاتحاد".
السبت 21، أمام أستون فيلا، على ملعب "فيلا بارك".
الخميس 26، أمام إيفرتون، على ملعب "الاتحاد".
الأحد 29، أمام ليستر سيتي، على ملعب "كينغ باور".