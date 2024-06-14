بنزيما يقتنص نفس مكانة رونالدو

وانضم بنزيما إلى الاتحاد، مطلع الموسم الماضي، في صفقة انتقال حر بعد رحلة طويلة مع ريال مدريد الإسباني حقق خلالها العديد من الألقاب.

ولكن النجم الفرنسي قدّم موسمًا باهتًا مع الاتحاد ، وسجل 13 هدفًا خلال 29 مباراة وقدم 8 تمريرات حاسمة لزملائه.

وخرج الاتحاد خالي الوفاض من البطولات التي خاضها في الموسم الماضي كما احتل المركز الخامس في دوري روشن وفقد فرصة التأهل للمشاركة في بطولة النخبة الآسيوية.