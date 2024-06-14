بنزيما يقتنص نفس مكانة رونالدو
استقر مسؤولو نادي الاتحاد السعودي على اتباع سياسة جديدة تجاه النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الفريق في الموسم المقبل.
وأغلق مسؤولو نادي الاتحاد الباب أمام أنباء رحيل بنزيما في الموسم الجديد خاصة أن اللاعب الفرنسي ارتبط اسمه، مؤخرًا، بتلقيه عدة عروض أبرزها من الدوري التركي.
وانضم بنزيما إلى الاتحاد، مطلع الموسم الماضي، في صفقة انتقال حر بعد رحلة طويلة مع ريال مدريد الإسباني حقق خلالها العديد من الألقاب.
ولكن النجم الفرنسي قدّم موسمًا باهتًا مع الاتحاد ، وسجل 13 هدفًا خلال 29 مباراة وقدم 8 تمريرات حاسمة لزملائه.
وخرج الاتحاد خالي الوفاض من البطولات التي خاضها في الموسم الماضي كما احتل المركز الخامس في دوري روشن وفقد فرصة التأهل للمشاركة في بطولة النخبة الآسيوية.
وكتب الإعلامي السعودي فارس الفزي عبر حسابه على منصة "إكس" أن إدارة الاتحاد تنوي معاملة بنزيما بنفس الأسلوب الذي تتم معاملة البرتغالي كريستيانو رونالدو به من إدارة النصر.
وأشار إلى أن كريستيانو رونالدو تتم تلبية كافة مطالبه وهو ما سيحدث مع كريم بنزيما من جانب إدارة الاتحاد.
ووجه الفزي سؤالًا:" دعونا لا ننسى كريستيانو رونالدو معروف بتفانيه لفريقه، أما بنزيما، فالسؤال يظل قائمًا هل يمكننا الوثوق به ليقود الفريق بنفس الروح؟".
وأتم قائلًا: "من الضروري أن يفهم المسؤولون، سواء داخل الاتحاد أو خارجه، أن الاتحاد ليس مأوى للاعبين في نهاية مسيرتهم.. لا بد من التوقف عن إنفاق الميزانيات الضخمة على لاعبين لا يلبون التطلعات، الفريق بحاجة إلى قرارات تتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة".