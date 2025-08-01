مفاجأة كبيرة في عقد ميسي الجديد مع إنتر ميامي

دار جدل واسع حول مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع فريقه إنتر ميامي الأمريكي.

وانضم ميسي صاحب الـ 38 عاماً إلى إنتر ميامي في صيف 2023 عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

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وينتهي عقد النجم الأسطوري مع إنتر ميامي في نهاية العام الحالي، وارتبط اسم ميسي بالرحيل للدوري السعودي في الموسم الجديد.

وكشف "راديو كتالونيا" عن تحرك إدارة إنتر ميامي لتجديد عقد القائد الأرجنتيني من أجل الاحتفاظ بخدماته لمدة 3 مواسم قادمة.

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وقدم النادي الأمريكي عرضاً لميسي من أجل البقاء مع الفريق حتى نهاية عام 2028 وهو ما يمثل مفاجأة كبيرة خاصة مع تقدم عمر النجم الأرجنتيني ووصوله إلى 38 عاماً.

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وسجل ميسي 56 هدفاً خلال 66 مباراة مع إنتر ميامي كما قدم 29 تمريرة حاسمة خلال عامين مع الفريق الأمريكي.

وفاز ميسي مؤخراً بجائزة لاعب شهر يوليو في الدوري الأمريكي بعدما سجل 8 أهداف خلال 5 مباريات وقدم 3 تمريرات حاسمة.

ومن المقرر أن يحسم إنتر ميامي تجديد عقد قائده الأرجنتيني في الأسابيع القليلة القادمة بحسب راديو كتالونيا.