بعد رفض عرضي آرسنال.. مانشستر سيتي يقدم عرضا للتعاقد مع ديكلان رايس من ويستهام
ذكرت صحيفة "ميرور" أن مانشستر سيتي قد يقدم عرضا رسميا للتعاقد مع ديكلان رايس قائد ويستهام بعد رفض ناديه عرضين من آرسنال.
ويتردد أن آرسنال مستعد لدفع 90 مليون جنيه إسترليني لويستهام وتقديم راتب للاعب يبلغ 300 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.
وبحسب "ميرور" فقد كان يُعتقد أن العرض الأخير لآرسنال كان عبارة عن حزمة بقيمة 90 مليون جنيه إسترليني بحيث يتم دفع 75 مليون جنيه إسترليني، موزعة على العديد من فترات النقل، إلى جانب 15 مليون جنيه إسترليني من الإضافات.
وأكدت الصحيفة أن مانشستر سيتي سيدخل السباق بتقديم عرض لويستهام، حيث يهدف فريق المدرب بيب غوارديولا لاستبدال إلكاي غوندوغان، الذي من المقرر أن ينضم إلى برشلونة في صفقة انتقال حر.
وأجرى رايس، 24 عامًا، محادثات مع قادة بايرن ميونخ الشهر الماضي، حيث كان يأمل المدرب توماس توخيل أن يجعله محور خط الوسط الجديد.
ومع ذلك، يبدو أن المحادثات حول الانتقال إلى ألمانيا قد توقفت، كما أن مانشستر يونايتد أيضًا يراقب وضع رايس لكنه لم يقدم عرضًا بعد.
وأشارت "ميرور" إلى أن مانشستر سيتي لا يضيع أي وقت في إعادة بناء فريقه بعد فوزه بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا الموسم المنقضي.
ومن المقرر أن يكتمل تعاقد مانشستر سيتي مع لاعب خط الوسط ماتيو كوفاسيتش من تشيلسي.
ورايس، الذي انضم لويستهام من أكاديمية تشيلسي في سن المراهقة، تولى منصب قائد النادي بعد اعتزال مارك نوبل.
وقاد رايس فريقه إلى الفوز بدوري المؤتمر الأوروبي قبل أيام.
وأبلغ ديفيد سوليفان رئيس ويستهام عندما سئل عما إذا كانت المباراة النهائية ضد فيورنتينا هي آخر مباراة لرايس مع النادي: "أعتقد أنه يجب أن يكون الأمر كذلك، لقد وعدناه بأنه يمكن أن يرحل، لا يمكنك أن تطلب من رجل التزم بالمزيد معنا هذا الموسم".
وأضاف: "هذا ليس شيئًا نريده أن يحدث، لقد عرضنا عليه 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا قبل 18 شهرًا، لكنه رفض ذلك، لقد كلفه البقاء في ويستهام 10 ملايين جنيه إسترليني، لا يمكنك الاحتفاظ بلاعب لا يريد أن يكون هناك".