بعد رفض عرضي آرسنال.. مانشستر سيتي يقدم عرضا للتعاقد مع ديكلان رايس من ويستهام

وأكدت الصحيفة أن مانشستر سيتي سيدخل السباق بتقديم عرض لويستهام، حيث يهدف فريق المدرب بيب غوارديولا لاستبدال إلكاي غوندوغان، الذي من المقرر أن ينضم إلى برشلونة في صفقة انتقال حر.

وأجرى رايس، 24 عامًا، محادثات مع قادة بايرن ميونخ الشهر الماضي، حيث كان يأمل المدرب توماس توخيل أن يجعله محور خط الوسط الجديد.

ومع ذلك، يبدو أن المحادثات حول الانتقال إلى ألمانيا قد توقفت، كما أن مانشستر يونايتد أيضًا يراقب وضع رايس لكنه لم يقدم عرضًا بعد.

وأشارت "ميرور" إلى أن مانشستر سيتي لا يضيع أي وقت في إعادة بناء فريقه بعد فوزه بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا الموسم المنقضي.