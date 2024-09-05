ريال مدريد يرفض رحيل نجمه إلى قاهر برشلونة

رفض ريال مدريد الإسباني الاستغناء عن خدمات لاعبه داني سيبايوس نجم خط وسط الفريق، رغم تلقيه عدة عروض قبل غلق باب الانتقالات الصيفية.

وترددت أنباء حول رغبة سيبايوس في مغادرة أروقة ريال مدريد لعدم حصوله على فرصة المشاركة في الفترة الأخيرة.

ولعب سيبايوس أساسيا في لقاء ريال بيتيس بالجولة الرابعة للدوري الإسباني قبل شكواه من إصابة عضلية.

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وكشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه بمنصة إكس عن رفض ريال مدريد عرضا من نادي ريال بيتيس الإسباني لضم سيبايوس.

وأوضح أن عرض ريال بيتيس لم يكن الوحيد لضم سيبايوس، بل رفض ريال مدريد عرضاً ثانياً من جانب موناكو الفرنسي على سبيل الإعارة.

وتمسك ريال مدريد ببقاء سيبايوس على الأقل حتى شهر يناير المقبل للحاجة إلى خدماته.

يشار إلى أن موناكو قد حقق فوزاً عريضاً على حساب برشلونة الإسباني بثلاثية دون رد في كأس جوان غامبر مطلع الموسم الحالي.

وكان ريال مدريد افتتح موسمه الحالي بالتتويج بلقب كأس السوبر الأوروبي عقب التغلب على أتالانتا الإيطالي بثنائية دون رد، ولكنه قدم بداية باهتة في الدوري الإسباني بالتعادل مع مضيفه ريال مايوركا بنتيجة 1-1.

وفاز ريال مدريد على ضيفه بلد الوليد بنتيجة 3-0 في الجولة الثانية، ثم تعادل مع لاس بالماس خارج دياره بنتيجة 1-1 قبل الفوز على ريال بيتيس بنتيجة 2-0 في الجولة الرابعة.