أول تصريح من كريستيانو رونالدو بعد توقيعه لنادي النصر السعودي

أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يوم الجمعة، أنه متشوق لتجربة دوري جديد في دولة مختلفة بعد تعاقده رسميا مع النصر السعودي حتى 2025.

وأعلن النصر برئاسة مسلي آل معمر رسميا عبر حسابه على تويتر التعاقد مع الهداف التاريخي لريال مدريد حتى 2025 وسيرتدي قميصه المعتاد رقم 7.

وأوضح آل معمر، أن مراسم توقيع العقد تمت في العاصمة الإسبانية مدريد دون أن يكشف عن القيمة المالية للصفقة خاصة وأن المهاجم البالغ عمره 37 عاما حرا وبدون ناد بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الشهر الماضي.