الأفريقي التونسي يفاوض "رونالدو" غينيا بيساو

دخل النادي الأفريقي التونسي في مفاوضات متقدمة مع رونالدو كامارا القادم من غينيا بيساو، للانضمام إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد النادي الأفريقي التونسي مع 10 لاعبين جدد استعداداً للموسم الجديد في الدوري التونسي الذي يبدأ فيه النادي مشواره بملاقاة اتحاد بن قردان على ملعب الأخير.

ودعّم رجل الأعمال الأمريكي الشاب فيرجي شامبيرز المقيم في تونس، النادي الأفريقي ماديًا خلال الفترة الأخيرة، وذلك من خلال دعم النادي ماديا.

كما نجح شامبيرز في سداد جزء كبير من ديون النادي الأفريقي والتعاقد مع لاعبين جدد.

ونجح الأفريقي في التعاقد مع المدرب الفرنسي دافيد بيتوني الذي عمل مساعدا لزين الدين زيدان في ريال مدريد، ليتولى القيادة الفنية للأفريقي بالموسم المقبل.

وكشفت تقارير إعلامية أن رونالدو كامارا صاحب الـ21 عامًا، دخل في قائمة اللاعبين المزمع التعاقد معهم من جانب إدارة الأفريقي التونسي.

رونالدو كامارا يلعب في مركز صانع الألعاب، وقد لعب في بنفيكا في فترة سابقة من العام 2020، ووضعته صحيفة "الغارديان" البريطانية ضمن قائمة أفضل 60 موهبة شابة حول العالم.

أخبار ذات علاقة ردود أفعال هائلة لقصّة انتقال رونالدو إلى الأفريقي التونسي

يذكر أن النادي الأفريقي قد تحدى أزماته المالية الخانقة ليتعاقد مع 10 لاعبين كان آخرهم الكاميروني ويليس ديوف.

وقبل ذلك ضم النادي الأفريقي كلا من ياسين بوعبيد وحمزة بن عبدة وأسامة السهيلي، والأوغندي سيماكولا لاعب الوسط والكونغولي فيليب كينزومبي والليبي علي يوسف بجانب المهاجمين حمزة الخضراوي ومعتز الزمزمي وبلال آيت مالك.