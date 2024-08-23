ناد قطري يعلن رسميا تعاقده مع يزن النعيمات | إرم نيوز

أعلن النادي العربي القطري تعاقده مع الأردني يزن النعيمات، قادمًا من الأهلي القطري أيضًا.

ونشر العربي صورة للنعيمات بزي فريقه الجديد، وكتب عليها "يزن النعيمات عرباوي".

وتألق يزن النعيمات بشكل لافت مع منتخب الأردن في المرحلة الثانية للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

يذكر أن النعيمات قد أثار الكثير من الغموض حول مستقبله، إذ راجت تصريحات على لسان رشيد نوري، وكيل اللاعب الأردني، زعم فيها أن هناك عرضين رسميين للنجم الأردني، من السعودية، براتب قد يتخطى مليون ونصف المليون دولار في السنة.

كما ارتبط اسم المهاجم الأردني يزن النعيمات بالرحيل إلى الأهلي المصري في الموسم المقبل، ولكن اللاعب فضل البقاء في قطر.