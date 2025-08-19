الملف الأهم.. فهد سندي يزف بشرى لجمهور الاتحاد السعودي (فيديو)

زف فهد بن حمزة سندي رئيس نادي الاتحاد السعودي بشرى سارة لجماهير الفريق قبيل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

وفاز فهد بن حمزة سندي برئاسة نادي الاتحاد السعودي حامل لقب الدوري المحلي بالتزكية، خلفًا للرئيس السابق لؤي مشعبي.

ويستعد نادي الاتحاد لخوض غمار منافسات جديدة بدءًا بمواجهة النصر في نصف نهائي كأس السوبر مساء اليوم.

ومن المقرر أن يبدأ الاتحاد مشواره في الدوري السعودي للموسم الجديد بلقاء ضيفه نادي الأخدود يوم الـ28 من أغسطس الجاري، وسط آمال جماهيرية كبيرة بمواصلة الإنجازات.

سندي: التعاقدات قيد الدراسة

تحدث فهد سندي، رئيس نادي الاتحاد، عن إستراتيجية الفريق في سوق الانتقالات الصيفية، مؤكدًا أن إدارة العميد تعمل على تعزيز التشكيلة بأكثر من صفقة لضمان المنافسة القوية.

وقال سندي في تصريحات إعلامية: "أتمنى من جمهور الذهب أن يثقوا تمامًا بأن أي لاعب يُضم سيكون خادمًا للمنظومة، ويسهم في استمرارية استقرار الفريق، ويحافظ على مكانة الاتحاد كبطلٍ يُحتذى به."

وأضاف: "المدير الرياضي رامون بلانيس أكد مع بداية الصيف أننا نتابع سوق الانتقالات حتى آخر يوم، وما زال السوق مفتوحًا".

واختتم: "لدينا مراقبة دقيقة، وسنعلن عن التعاقدات في وقتها المناسب. نتعامل بطريقة مختلفة عن باقي الأندية، بما يضمن مصلحة الفريق أولًا."