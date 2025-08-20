محمد صلاح يصدم جماهير ليفربول: هذا الفريق سيتوج بالدوري الإنجليزي

وجّه الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، صدمة إلى جماهير "الريدز"، بتوقعه بأن الغريم آرسنال يعد المرشح الأبرز للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وكان صلاح قاد "الريدز" للتتويج بلقب الدوري الموسم الماضي متفوقًا على المدفعجية، بعدما سجل 29 هدفًا وقدم 18 تمريرة حاسمة في 39 مباراة.

ويُعد الجناح المصري إحدى الركائز الأساسية في ليفربول منذ سنوات، ويُنظر إليه على نطاق واسع كأحد أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز عبر التاريخ، إضافة إلى كونه من بين أفضل اللاعبين في العالم حاليًّا.

من جانبه، عمل المدرب آرني سلوت على تعزيز كتيبة الريدز القوية هذا الصيف، حيث تعاقد مع فلوريان فيرتز من باير ليفركوزن في صفقة قياسية بريطانية بلغت 116 مليون جنيه إسترليني، إلى جانب كلٍّ من هوغو إكيتيكي، جيريمي فريمبونغ، وميلوس كيركيز.

كما أحدث آرسنال ضجة في سوق الانتقالات بضم فيكتور غيوكيريس من سبورتنغ لشبونة، بينما عزز نوني مادويكي ومارتن زوبيميندي خياراته في الجناح وخط الوسط على التوالي.

وقد استهل الفريقان موسم 2025/26 بتحقيق الانتصار، حيث فاز ليفربول على بورنموث، وتغلب آرسنال على مانشستر يونايتد. ومع ذلك، رشّح محمد صلاح المدفعجية للتتويج بلقب الدوري وإنهاء جفاف الألقاب تحت قيادة ميكيل أرتيتا.

وتوج صلاح، مساء الثلاثاء، بجائزة أفضل لاعب في العام من رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين، ليصبح النجم المصري أول لاعب يحصد الجائزة ثلاث مرات.

صلاح البالغ من العمر 33 عامًا سبق وحصد بالفعل جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024- 2025، والحذاء الذهبي، وجائزة صانع الألعاب لأكثر التمريرات الحاسمة.

وتحدث صلاح إلى القنوات الرسمية لرابطة اللاعبين المحترفين (PFA) على وسائل التواصل الاجتماعي، وكشف عن رأيه في فرص آرسنال بالفوز باللقب بعد أن أخبره المحاور أنه يشجع "الغانرز"، حيث قال: "أعتقد أن لديكم فريقًا رائعًا هذا الموسم، وكذلك في الموسم الماضي، لذا فأنتم تملكون فرصة كبيرة، أعتقد أنكم المرشحون الأوفر حظًّا الآن؛ لأن لديكم لاعبين يلعبون معًا منذ خمس سنوات، لذلك أستطيع أن أقولها. أستطيع أن أتمنى لكم الحظ، لكن آمل أن ننجح نحن مرة أخرى".

وأضاف صلاح: "الموسم الماضي كان عظيمًا، كان الأفضل بالنسبة لي في مسيرتي، أنا سعيد كوننا نجحنا في النهاية في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، أن يكون لدي تأثير في الفريق هو أمر لا يُصدق".

وعن نصيحة يوجهها للشباب، قال: "عندما تكونون أصغر سنًّا، تجدون مسألة الإيمان بأنفسكم أمرًا صعبًا، ولكن عندما تقومون بالشيء الصحيح، مرارًا وتكرارًا، ستجنون ثمار ذلك وتحققون أحلامكم".

واختتم: "لكي تحققوا ما تريدونه، سواء كان في كرة القدم أو أي شيء آخر، واصلوا العمل الجاد، مهما كان حلمك في الحياة، قد لا يكون النور ساطعًا في هذه اللحظة، لكن استمر بالإيمان وسيتحقق".