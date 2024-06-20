مفاجأة كبيرة في انتخابات رئاسة الأهلي السعودي
كشفت تقارير صحفية عن مفاجأة كبيرة منتظرة بخصوص انتخابات المؤسسة غير الربحية للنادي الأهلي السعودي، بعد استبعاد قوائم المرشحين الثلاثة الأخيرة.
وكان الأهلي السعودي أعلن عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" استبعاد المُرشحين وفتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة مؤسسة النادي غير الربحية قريبًا، وذلك بناءً على قرارات لجنة الطعون والمخالفات.
وتلقى خالد العيسى المرشح الأبرز على مقعد رئاسة النادي الأهلي، ضربة قوية، قبل الانتخابات المقبلة لتولي مجلس إدارة الشركة غير الربحية.
ووفقا لتغريدة حساب "الراقي"، تم استبعاد المُرشحَين على منصب الرئاسة خالد العيسى وأحمد معتوق جنة، وقبلهما تم استبعاد قائمة المستشار أحمد الحصيني.
وشهدت الفترة الماضية تقديم كل قائمة -سواء من جانب العيسى أو جنة طعونًا ضد الآخر- وإثر ذلك، تم استبعاد القائمتين؛ بسبب شروط غير مستوفاة على القائمة الكاملة.
ووفقا لما ذكره الإعلامي الرياضي مشعل العتيبي، عبر حسابه على منصة "إكس"، فإنه من المقرر فتح باب الترشح لرئاسة المؤسسة غير الربحية للنادي الأهلي مطلع الأسبوع المقبل، وحتى الآن، ستشهد الانتخابات ترشح قوائم الثلاثي المستبعد خالد العيسى وأحمد جنة وأحمد الحصيني، أيضًا.
وأضاف: "الدكتور خالد العيسى يحق له الترشح حال فتح باب الانتخابات مرة أخرى، بسبب تطبيق الفقرة الثانية وليس الفقرة الخامسة، لو تم في قرار الطعن تطبيق الفقرة الخامسة لا يحق له الترشح لمدة فترتين انتخابيتين".
وذكرت تقارير أنه تم استبعاد قائمة العيسى بسبب طعن في أحد الناخبين الذي تربطه علاقة مصاهرة بالرئيس، موضحة أن العيسى سيقدم ترشحه من جديد.
وتترقب جماهير الأهلي السعودي إجراء الانتخابات المقبلة؛ حتى يتحقق الاستقرار الإداري في النادي، الذي يسعى لإبرام صفقات قوية هذا الصيف.
وخلال الموسم الماضي، احتل النادي الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 65 نقطة، فيما حصل الهلال على لقب المسابقة، على قمة الصدارة برصيد 96 نقطة بفارق 14 نقطة عن نادي النصر الوصيف، وفي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، خرج الفريق الأهلاوي من دور الـ16، بعد الخسارة أمام أبها (2-1).