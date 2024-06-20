مفاجأة كبيرة في انتخابات رئاسة الأهلي السعودي

ووفقا لتغريدة حساب "الراقي"، تم استبعاد المُرشحَين على منصب الرئاسة خالد العيسى وأحمد معتوق جنة، وقبلهما تم استبعاد قائمة المستشار أحمد الحصيني.

وشهدت الفترة الماضية تقديم كل قائمة -سواء من جانب العيسى أو جنة طعونًا ضد الآخر- وإثر ذلك، تم استبعاد القائمتين؛ بسبب شروط غير مستوفاة على القائمة الكاملة.

ووفقا لما ذكره الإعلامي الرياضي مشعل العتيبي، عبر حسابه على منصة "إكس"، فإنه من المقرر فتح باب الترشح لرئاسة المؤسسة غير الربحية للنادي الأهلي مطلع الأسبوع المقبل، وحتى الآن، ستشهد الانتخابات ترشح قوائم الثلاثي المستبعد خالد العيسى وأحمد جنة وأحمد الحصيني، أيضًا.