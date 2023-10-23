بعد حكم "كاس" اليوم.. هل يغادر هشام نصر منصبه في الزمالك؟

كشف هشام نصر موقفه من مغادرة الزمالك بعد أن قضت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" بقبول الطعن المقدم منه وإلغاء قرار الاتحاد الدولي بإيقافه ومجلسه لمدة عام.

وقررت "كاس" أيضا تغريم الاتحاد الدولي لكرة اليد 10 آلاف دولار، بالإضافة إلى 5 آلاف دولار كأتعاب محاماة.

وقال هشام نصر في تصريحات نقلتها "الوطن سبورت": "أنا نائب رئيس النادي، ولن أترك منصبي، هذا الحكم رد اعتباري، ويؤكد أن ما حدث ظلم، علاقتي مع الاتحاد المصري لكرة اليد انتهت بشكل نهائي".