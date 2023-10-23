بعد حكم "كاس" اليوم.. هل يغادر هشام نصر منصبه في الزمالك؟
كشف هشام نصر موقفه من مغادرة الزمالك بعد أن قضت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" بقبول الطعن المقدم منه وإلغاء قرار الاتحاد الدولي بإيقافه ومجلسه لمدة عام.
وقررت "كاس" أيضا تغريم الاتحاد الدولي لكرة اليد 10 آلاف دولار، بالإضافة إلى 5 آلاف دولار كأتعاب محاماة.
وقال هشام نصر في تصريحات نقلتها "الوطن سبورت": "أنا نائب رئيس النادي، ولن أترك منصبي، هذا الحكم رد اعتباري، ويؤكد أن ما حدث ظلم، علاقتي مع الاتحاد المصري لكرة اليد انتهت بشكل نهائي".
وأضاف: "كل القرارات كانت ظالمة، لكن الحق رجع، أين شهداء الزور الذين شهدوا ضدي في ذلك الوقت أثناء القضية، هذا الحكم لهم".
وهشام نصر هو الرئيس السابق لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، ونائب رئيس نادي الزمالك الحالي.
وفي انتخابات الزمالك التي أجريت يوم الجمعة الماضي فاز هشام نصر بمقعد نائب الرئيس وحصل على 9.480 صوت.
وكان الاتحاد الدولي لكرة اليد قد قرر إيقاف هشام نصر ومجلس إدارته لمدة عام، من أبريل 2022 إلى أبريل 2023؛ لعدم اعتماد لائحة النظام الأساسي من قبل الاتحاد الدولي.