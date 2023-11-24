غوارديولا عن إدانة مانشستر سيتي بخرق القواعد المالية: فريقي بريء حتى تثبت إدانته

وفي رد غوارديولا، الذي قاد سيتي لإحراز لقبه الأول في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ليصبح ثاني فريق إنجليزي بعد مانشستر يونايتد يفوز بالثلاثية في موسم واحد، على سؤال بشأن استقالته في حال هبوط الفريق للدرجة الأدنى، قال المدرب الإسباني: "أنت تسألني كما لو أننا عوقبنا"".

وأضاف: "في الوقت الحالي نحن أبرياء. هناك فرصة أكبر لبقائي إذا كنا في دوري الدرجة الثالثة أكثر مما إذا حصدنا لقب دوري أبطال أوروبا".