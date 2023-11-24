غوارديولا عن إدانة مانشستر سيتي بخرق القواعد المالية: فريقي بريء حتى تثبت إدانته
قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، اليوم الجمعة، إن فريقه بريء حتى تثبت إدانته في أكثر من مئة تهمة تتعلق بخرق القواعد المالية للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وتعرض إيفرتون، الأسبوع الماضي، لخصم غير مسبوق من رصيده قدره عشر نقاط؛ لانتهاكه قواعد الربحية والاستدامة.
ويتصدر سيتي حامل اللقب ترتيب الدوري بفارق نقطة واحدة عن ليفربول، الذي يستضيفه غدا السبت، وعن آرسنال.
وقال غوارديولا للصحفيين اليوم: "لماذا لا ينبغي أن أصدق (أننا أبرياء)؟. مهمة المحامين الدفاع أمام القاضي. نحن ننتظر فقط وبعدها نتقبل القرارات".
وأثارت عقوبة إيفرتون غضب جماهير أندية الدوري الراغبة في تعرض سيتي لعقوبة مماثلة.
وقال غوارديولا: "لن أتحدث بكلمة واحدة عن إيفرتون لأنني لا أعرف حقيقة ما حدث. إنهما حالتان مختلفتان تماما.. أعلم أن الناس يقولون 'لماذا لا يذهب سيتي للدوري الوطني (الدرجة الأدنى في البطولات المحلية الإنجليزية لكرة القدم)'. لكن دعونا ننتظر. إنهما حالتان مختلفتان وليست نفس القضية. واحدة منهما أطول وأكثر تعقيدا".
وفي رد غوارديولا، الذي قاد سيتي لإحراز لقبه الأول في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ليصبح ثاني فريق إنجليزي بعد مانشستر يونايتد يفوز بالثلاثية في موسم واحد، على سؤال بشأن استقالته في حال هبوط الفريق للدرجة الأدنى، قال المدرب الإسباني: "أنت تسألني كما لو أننا عوقبنا"".
وأضاف: "في الوقت الحالي نحن أبرياء. هناك فرصة أكبر لبقائي إذا كنا في دوري الدرجة الثالثة أكثر مما إذا حصدنا لقب دوري أبطال أوروبا".