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رياضة

الموعد والقنوات الناقلة ومعلق مباراة فرنسا والبرتغال في ربع نهائي يورو 2024

الموعد والقنوات الناقلة ومعلق مباراة فرنسا والبرتغال في ربع نهائي يورو 2024
منتخب فرنساالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
05 يوليو 2024، 12:08 م

يلتقي مساء اليوم الجمعة منتخب فرنسا منافسه البرتغال في قمة كروية مثيرة ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس الأمم الأوروبية التي تقام في ألمانيا.

وحجز منتخب البرتغال صدارة المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط بفوزه على التشيك بنتيجة 2-1 ثم تغلبه على تركيا بنتيجة 3-0 قبل خسارته أمام جورجيا بنتيجة 0-2 بينما تخطى عقبة سلوفينيا بنتيجة 3-1 بركلات الترجيح في ثمن النهائي بعد التعادل دون أهداف.

وتأهل منتخب فرنسا بعد احتلاله وصافة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط بفوزه على النمسا بنتيجة 1-0 ثم التعادل مع هولندا دون أهداف والتعادل مع بولندا بنتيجة 1-1 قبل تخطي عقبة بلجيكا بنتيجة 1-0 في ثمن النهائي.

وتقابل المنتخبان من قبل في نهائي نسخة يورو 2016 ، وفاز وقتها منتخب البرتغال بنتيجة 1-0.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 10:00 مساء اليوم الجمعة بتوقيت مكة المكرمة بصافرة الحكم مايكل أوليفير.

وتذاع المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس ماكس 2 بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي بالقناة الصوتية الأولى والمعلق خليل البلوشي بالقناة الصوتية الثانية.

يورو 2024المنتخب البرتغاليالمنتخب الفرنسي

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