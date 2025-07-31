3 ملايين دولار.. كولر يصدم الأهلي المصري بتحرك رسمي

كشفت تقارير إعلامية عن اتخاذ السويسري مارسيل كولر، المدير الفني السابق للأهلي المصري، خطوة صادمة حيث أرسل إنذارًا إلى إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، للمطالبة بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة.

وتُقدّر مستحقاته بنحو 3 ملايين دولار أمريكي، تشمل الشرط الجزائي المترتب على فسخ التعاقد، إضافة إلى باقي مستحقاته المتفق عليها في عقده الذي كان يتبقى منه موسم كامل.

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وفي أبريل الماضي، أعلن النادي الأهلي، رحيل كولر عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم، بعدما فشل الفريق في التأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما تعادل إيابًا على أرضه في استاد القاهرة (1-1) أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، عقب التعادل ذهابًا دون أهداف.

وخيب كولر آمال جماهير الأهلي الموسم المنصرم، سواءً بالخسارة في نهائي السوبر الأفريقي أمام الزمالك أو بتوديع كأس إنتركونتيننتال للأندية من دور نصف النهائي، قبل نهاية المشوار في دوري أبطال أفريقيا.

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وخاض الأهلي 159 مباراة رسمية تحت قيادة المدرب السويسري، بين سبتمبر 2022 وأبريل 2025، انتصر خلالها 108 مرات، مع التعادل في 33 مناسبة، فيما خسر 17 لقاءً فقط.

ووفقًا لِما ذكره تقرير لقناة "أون تايم سبورتس"، فإنه "كان هناك محاولة لحل الأزمة مع كولر ولكن لم يتم التوصل لاتفاق نهائي، وكولر أرسل إنذارًا خلال الأسبوع الماضي للحصول على مستحقاته المتأخرة، ولكن النادي تحرك مرة ثانية للوصول لاتفاق ودي مع المدرب، وعمل تسوية لهذه الأموال حفاظًا على التاريخ الذي صنعه المدرب مع النادي".

ووفقًا للتقرير، فقد كلف عبد الله شحاتة، محامي شركة الكرة بالنادي الأهلي، بقيادة هذه المفاوضات، إلى جانب المحامي السويسري مونتيري، والذي يتابع مجريات القضية هو الآخر.