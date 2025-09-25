هل يقصد نيكي نيكول؟.. أسطورة التنس يوجه نصيحة مثيرة إلى لامين يامال

كتب: نور الدين ميفراني

وجه أسطورة التنس السابق الألماني بوريس بيكر نصيحة للنجم الإسباني لامين يامال، مهاجم برشلونة، وطالبه بحسن اختيار أصدقائه.

ويعد بوريس بيكر أحد أساطير لعبة التنس، وهو أصغر لاعب تنس توج ببطولة ويمبلدون، كما توج بـ6 ألقاب في البطولات الكبرى، بينها اثنان في بطولة أستراليا المفتوحة و3 ويمبلدون وبطولة الولايات المتحدة الأمريكية المفتوحة، ولم يتوج ببطولة رولان غاروس.

أخبار ذات علاقة نيكي نيكول لا تحبه وتستغله.. فاتي فاسكيز تفضح لامين يامال

نصيحة غالية

وقال النجم الألماني السابق حول النجم لامين يامال البالغ 18 سنة: "إنه لاعب رائع، يفوز بكل شيء، إنه أفضل لاعب شاب في العالم حاليًا، يُذكرني بنفسي في السابعة عشر من عمري. معه، لكن أدقّ ناقوس الخطر بالنسبة إليه".

وأضاف بوريس بيكر: "انظروا فقط إلى ما يمر به لامين يامال هذه الأيام، أعتقد أنه سيواجه صعوبات خلال عشر أو خمس عشرة سنة".

وواصل: "إنه من عائلة متواضعة، ثريّ مع عائلته بأكملها، وسيتقرب منه الكثيرون بدافع المصلحة الشخصية، لقد فقد كل إحساس بالخصوصية، يحتاج إلى شخصين أو ثلاثة جادّين حوله، عليه أن يختار أصدقاءه، ويثق بعائلته، ويبني لنفسه شبكة أمان".

ومن الواضح أن النجم الألماني السابق يشير لعلاقة النجم الإسباني لامين يامال بالمغنية الأرجنتينية نيكي نيكول البالغة 25 سنة، التي اتهمها عدة مؤثرين بأنها تستغل شهرته بعلاقتها معه لتحقيق مصالحها الشخصية.

وعاش بوريس بيكر خلال مسيرته مشاكل عديدة بسبب علاقاته النسائية، فقد تزوج 3 مرات وارتبط بسبب شهرته كلاعب تنس بعدة عارضات أزياء ونساء مشاهير أثرن في مسيرته وفي حياته الشخصية، ولذلك وجه النصيحة لنجم برشلونة حتى لا يسقط في أخطائه ذاتها.