لقاء شهد طرد رونالدو.. الهلال يهزم النصر ويلحق بالاتحاد في نهائي السوبر

التحق الهلال بنادي الاتحاد في نهائي كأس السوبر السعودي بعد فوزه في مباراة نصف النهائي على النصر بهدفين لهدف الإثنين في مباراة نصف النهائي الثاني للمسابقة.

ونجح سالم الدوسري في الدقيقة 61 والبرازيلي مالكوم في الدقيقة 72 في تسجيل هدفين قادا بهما الهلال للفوز والتأهل للدور النهائي للسوبر، فضلا عن مواصلة سلسلة انتصارات الفريق محليا، فيما سجل السنغالي ماني هدف إنقاذ ماء الوجه للنصر.

ودخل النصر المباراة بقوة، ضغط رونالدو وساديو ماني بقوة على دفاع الهلال لكن الحارس المغربي ياسين بونو كان يقضا.

وشهدت الدقيقة 16 أول فرصة سانحة للنصر عبر هجمة انتهت عند كريستيانو رونالدو الذي سدد كرة صاروخية حولها بونو إلى ركنية.

وواصل النصر هجماته طيلة الثلاثين دقيقة الأولى، حيث كان الأكثر استحواذا على الكرة وضغطا على مرمى الهلال من خلال تحركات رونالدو وساديو ماني لكن دفاع الهلال وحارس مرماه نجحوا في الحفاظ على التعادل حتى نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، كثف الهلال من هجماته التي أثمرت هدفا أول لقائده سالم الدوسري بعد تمريرة متقنة من الصربي سافيتش ليمنح الهلال التقدم (1 ـ0).

وحسم الهلال أمر المباراة في الدقيقة 72 بهدف ثان لمهاجمه البرازيلي مالكوم بضربة رأسية سكنت الزاوية اليسرى لمرمى حارس النصر ليتقدم الهلال (2-0)