لاعب جديد يوافق على الخروج من برشلونة

أبدى أندرياس كريستينسن موافقته على الخروج من نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ولكن بشرط وحيد.

صحيفة "آس الإسبانية"، قد قالت في وقت سابق إن نادي برشلونة يرى بأن بيع أندرياس كريستينسن سيكون حلا سحريا لحل أزمة الرواتب داخل النادي في الفترة الحالية.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن برشلونة يرى بأن من السهل بيع اللاعب الدنماركي لأحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في الفترة المقبلة، خاصة وأن اللاعب ظهر بشكل جيد في اليورو مع منتخب بلاده.

ويرى برشلونة أن بيع كريستينسن مناسب، وذلك وأن النادي ضم اللاعب مجانا منذ موسمين.

ونشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" تقريرا قالت فيه إن كريستينسن وافق بالفعل على الرحيل من قلعة النادي الكتالوني.

وأضافت: "لاعب كرة القدم الدنماركي متعدد المواهب يرى أن دوره هذا الموسم سيتم تقليصه، وهو منفتح على المغادرة بشرط".

وعن هذا الشرط قالت الصحيفة: "سيرحل كريستينسن إذا كان العرض الذي يصل يلبي رغباته الفنية والمالية".

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وكان كريستينسن قد انضم إلى برشلونة صيف عام 2022 قادمًا من تشيلسي الإنجليزي في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2026.

وشارك أندرياس كريستينسن مع فريق برشلونة في مباراة كأس خوان جامبر ضد موناكو، ولكنه خرج بين الشوطين، ولم يشارك بشكل أساسي في الجولة الأولى ضد فالنسيا.