ألغوا متابعته.. غضب عارم في تشيلسي بسبب احتفال زميل ميسي (فيديو وصور)

تسبب إنزو فرنانديز، نجم منتخب الأرجنتين، بأزمة كبرى داخل صفوف فريقه تشيلسي الإنجليزي.

وساهم إنزو فرنانديز في تحقيق لقب كوبا أمريكا مع منتخب بلاده، بعد الفوز على كولومبيا في المباراة النهائية بهدف دون رد.

وحسم منتخب الأرجنتين اللقب للمرة السادسة عشر في تاريخه، ليصبح الأكثر تتويجا باللقب في تاريخ البطولة.

ولكن إنزو فرنانديز شارك في ترديد هتافات وُصِفَت بالعنصرية ضد الفرنسيين، خلال احتفالات منتخب الأرجنتين بالتتويج باللقب.

وشارك إنزو فرنانديز هذه الاحتفالات في بث مباشر على حسابه الرسمي بموقع إنستغرام؛ ما أثار جدلاً واسعاً.

وتفاعل عدد من لاعبي تشيلسي الفرنسيين بالغضب تجاه تصرف زميلهم الأرجنتيني، وبدأ بعضهم إلغاء متابعته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومن بينهم آكسل ديساسي ومالو غوستو.

ونشر الفرنسي ويسلي فوفانا، مدافع الفريق الإنجليزي، مقطع زميله إنزو فرنانديز عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"؛ معلقًا عليه بالقول: "كرة القدم في عام 2024: (العنصرية غير المقيدة)".