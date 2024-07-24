كشف نادي برشلونة عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها لاعبه أنسو فاتي، خلال معسكر الإعداد للموسم الجديد.

ويستعد برشلونة للموسم المقبل تحت قيادة المدرب الألماني هانزي فليك.

وقال برشلونة في بيان، اليوم الأربعاء: "خلال تدريبات الثلاثاء تعرض أنسو فاتي لإصابة في باطن قدمه اليمنى".

وأضاف: "سيتبع اللاعب العلاج المناسب في برشلونة، ومدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".

ويعد ما حدث للنجم الشاب انتكاسة جديدة، خاصة أنه تعرض للعديد من الإصابات خلال الفترة الأخيرة.

وكان فاتي قد لعب الموسم الماضي في صفوف برايتون على سبيل الإعارة، حيث شارك صاحب الـ21 عاما في 27 مباراة، وسجل 4 أهداف.

وكان برشلونة أعلن مؤخرا خضوع لاعبه أراوخو إلى عملية جراحية عاجلة في فنلندا من أجل الشفاء الكامل، ومن خلالها سيغيب عن المباريات حتى شهر ديسمبر المقبل.

ويسافر برشلونة خلال أيام قليلة إلى أمريكا من أجل خوض جولة يواجه فيها بعض المنافسين مثل مانشستر سيتي، وريال مدريد وميلان استعدادًا للموسم الجديد.