الشرطة الكاميرونية تفتح تحقيقا في احتمال تورط إيتو بالتلاعب بنتائج المباريات
أفادت صحيفة "ديلي ميل" بأن الشرطة الكاميرونية فتحت تحقيقًا في مزاعم بأن صامويل إيتو كان جزءًا من فضيحة التلاعب بنتائج المباريات.
واتهم إيتو البالغ من العمر 42 عامًا، والذي لعب لأندية برشلونة وإنتر ميلان وتشيلسي وإيفرتون، بالمساعدة في التلاعب بنتائج مباريات في دوري الدرجة الثانية الكاميروني بعد نشر تسجيل له يُزعم أنه يتحدث فيه مع رئيس نادي فيكتوريا يونايتد فالنتين نكوين.
وبحسب الصحيفة فإن إيتو، الذي يشغل منصب رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم منذ ديسمبر 2021، وعد بالترويج لنادي فيكتوريا يونايتد فالنتين نكوين الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية من خلال التلاعب بالمباريات.
وقد نفى إيتو والنادي هذه الادعاءات.
ونقلت عن صحيفة "غارديان" أنه من خلال رسالة اطلعت عليها، فتحت الشرطة في الكاميرون تحقيقًا في مزاعم "إساءة استخدام السلطة والفساد".
وأوضحت أنه تم إجراء مقابلات مع العديد من الشهود الرئيسيين ونظروا في اتهامات أوسع بالفساد في الاتحاد الكاميروني لكرة القدم خلال فترة تواجد إيتو في المنصب.
وأشارت إلى أنه يُعتقد أن التحقيق قد يشمل ما يصل إلى 40 شخصًا.
ويُزعم أن إيتو قال لنادي فيكتوريا يونايتد فالنتين نكوين في التسجيل: "هناك أشياء يمكننا القيام بها، ولكن عليك أن تكون متحفظًا للغاية يا أخي".
وأضاف: "لا تقلق، سنمنحك النقاط الثلاث وسنقوم بإيقاف الحكم، يجب أن يصعد أوبوبو "لقب فيكتوريا" إلى الدرجة الأولى، هذا هو هدفنا، هذا هو اتحادنا، فيكتوريا يونايتد سيرتفع".
وقال إيتو لصحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية في يونيو الماضي، إنه كان "يتحدث مع صديق، شخص يستثمر في كرة القدم ويريد أن يجعل ناديه أحد أفضل الأندية في الكاميرون".
وأضاف: "لقد طمأنته فقط بالقول إنني كنت سأفعل كل ما هو ممكن لتجنب أي أخطاء تحكيمية ضده".
ويأتي ذلك في الوقت الذي ذكرت فيه صحيفة "أتلتيك" يوم الأربعاء، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" يتعرض لضغوط لإقالة إيتو من منصبه، بعد أن دعتهم مجموعة من مسؤولي كرة القدم الكاميرونيين إلى اتخاذ إجراء.
وكتبت المجموعة، التي تضم رئيس الدوري الكاميروني للمحترفين ونائب الرئيس السابق، رسالة إلى غياني إنفانتينو رئيس الفيفا وباتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يتساءلون فيها عن كيفية السماح له بالاستمرار.
وفتح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تحقيقًا في "بعض السلوكيات غير اللائقة المزعومة" لإيتو في أوائل أغسطس، بعد أسابيع قليلة من ظهور تسجيل صوتي مسرب يدعي تورط اللاعب السابق في فضيحة التلاعب بنتائج المباريات، وهو ما نفاه بشدة.