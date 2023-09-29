الشرطة الكاميرونية تفتح تحقيقا في احتمال تورط إيتو بالتلاعب بنتائج المباريات

ونقلت عن صحيفة "غارديان" أنه من خلال رسالة اطلعت عليها، فتحت الشرطة في الكاميرون تحقيقًا في مزاعم "إساءة استخدام السلطة والفساد".

وأوضحت أنه تم إجراء مقابلات مع العديد من الشهود الرئيسيين ونظروا في اتهامات أوسع بالفساد في الاتحاد الكاميروني لكرة القدم خلال فترة تواجد إيتو في المنصب.

وأشارت إلى أنه يُعتقد أن التحقيق قد يشمل ما يصل إلى 40 شخصًا.

ويُزعم أن إيتو قال لنادي فيكتوريا يونايتد فالنتين نكوين في التسجيل: "هناك أشياء يمكننا القيام بها، ولكن عليك أن تكون متحفظًا للغاية يا أخي".

وأضاف: "لا تقلق، سنمنحك النقاط الثلاث وسنقوم بإيقاف الحكم، يجب أن يصعد أوبوبو "لقب فيكتوريا" إلى الدرجة الأولى، هذا هو هدفنا، هذا هو اتحادنا، فيكتوريا يونايتد سيرتفع".