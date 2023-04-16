تود بويلي يواجه جماهير تشيلسي الغاضبة بعد الخسارة أمام برايتون (فيديو وصور)

وأعرب بعض مشجعي تشيلسي عن غضبهم من بويلي، الذي كان جالسًا في المدرجات.

وأظهرت صور أن بويلي البالغ من العمر 49 عاما يتعرض لانتقادات من المشجعين الذين كانوا يجلسون فوقه داخل الملعب.

وعلى الرغم من إنفاقه أكثر من 600 مليون جنيه إسترليني على اللاعبين منذ توليه المسؤولية، إلا أن قرارات بويلي فشلت حتى الآن في تحقيق التأثير المطلوب.