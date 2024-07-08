فريق تونسي وحيد وجّه رسالة تعزية لنادي مودرن سبورت وأسرة أحمد رفعت

وجه الترجي التونسي، بطل تونس 2023 ـ 2024 ووصيف بطل إفريقيا رسالة تعزية ومواساة لنادي مودرن سبورت المصري ولأسرة اللاعب أحمد رفعت بعد وفاته يوم السبت إثر متاعب صحية كان تعرض لها بعد سقوطه في حالة إغماء خلال مباراة لناديه في شهر مارس الماضي.

ونشر الترجي التونسي على صفحته الرسمية على منصة "فيسبوك" رسالة تعزية لأسرة أحمد رفعت ولنادي موديرن، توجه من خلالها بأحر التعازي والمواساة على إثر وفاة اللاعب الدولي لمنتخب مصر.

وقال الترجي التونسي، الذي كان الفريق التونسي الوحيد، حتى الآن، الذي توجه بالتعازي لأسرة رفعت وللكرة المصرية في مصابها، إنه "ببالغ الأسى والحسرة علمنا بوفاة لاعب منتخب مصر ونادي مودرن ، أحمد رفعت، وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم الهيئة المديرة للنادي وفي مقدمتها رئيس الجمعية السيد حمدي المؤدب بتعازيها الحارة إلى أسرة الفقيد راجية من الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وسكنه فراديس جنانه".

وكان نادي مودرن سبورت، أعلن السبت الماضي وفاة لاعبه أحمد رفعت، عن عمر 31 عاما، بعد معاناة من أزمة صحية قوية منذ مارس الماضي.

وتعرض أحمد رفعت لوعكة صحية شديدة، خلال مباراة مودرن سبورت والاتحاد السكندري، في 11 مارس الماضي، خلال شهر رمضان الماضي.

وسقط رفعت مغشيًا عليه في تلك المباراة، ونُقل إثر ذلك إلى المستشفى حيث ظل بها عدة أيام تحت الرعاية الطبية الدقيقة لمتابعة حالته السيئة.

وعانى اللاعب من توقف عضلة القلب والتي جعلته في حاجة إلى تواجده في العناية المركزة لفترة من الوقت، قبل أن تتحسن حالته ويغادرها إلى غرفة عادية، لكنه تعرض لانتكاسة جديدة قبل وفاته يوم السبت الماضي.