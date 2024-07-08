logo
رياضة

فريق تونسي وحيد وجّه رسالة تعزية لنادي مودرن سبورت وأسرة أحمد رفعت

فريق تونسي وحيد وجّه رسالة تعزية لنادي مودرن سبورت وأسرة أحمد رفعت
أحمد رفعت بقميص منتخب مصر
إرم نيوز
إرم نيوز
08 يوليو 2024، 10:51 ص

وجه الترجي التونسي، بطل تونس 2023 ـ 2024 ووصيف بطل إفريقيا رسالة تعزية ومواساة لنادي مودرن سبورت المصري ولأسرة اللاعب أحمد رفعت بعد وفاته يوم السبت إثر متاعب صحية كان تعرض لها بعد سقوطه في حالة إغماء خلال مباراة لناديه في شهر مارس الماضي.

ونشر الترجي التونسي على صفحته الرسمية على منصة "فيسبوك" رسالة تعزية لأسرة أحمد رفعت ولنادي موديرن، توجه من خلالها بأحر التعازي والمواساة على إثر وفاة اللاعب الدولي لمنتخب مصر.

 

وقال الترجي التونسي، الذي كان الفريق التونسي الوحيد، حتى الآن، الذي توجه بالتعازي لأسرة رفعت وللكرة المصرية في مصابها، إنه "ببالغ الأسى والحسرة علمنا بوفاة لاعب منتخب مصر ونادي مودرن ، أحمد رفعت، وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم الهيئة المديرة للنادي وفي مقدمتها رئيس الجمعية السيد حمدي المؤدب بتعازيها الحارة إلى أسرة الفقيد راجية من الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وسكنه فراديس جنانه".

وكان نادي مودرن سبورت، أعلن السبت الماضي وفاة لاعبه أحمد رفعت، عن عمر 31 عاما، بعد معاناة من أزمة صحية قوية منذ مارس الماضي.

وتعرض أحمد رفعت لوعكة صحية شديدة، خلال مباراة مودرن سبورت والاتحاد السكندري، في 11 مارس الماضي، خلال شهر رمضان الماضي.

وسقط رفعت مغشيًا عليه في تلك المباراة، ونُقل إثر ذلك إلى المستشفى حيث ظل بها عدة أيام تحت الرعاية الطبية الدقيقة لمتابعة حالته السيئة.

وعانى اللاعب من توقف عضلة القلب والتي جعلته في حاجة إلى تواجده في العناية المركزة لفترة من الوقت، قبل أن تتحسن حالته ويغادرها إلى غرفة عادية، لكنه تعرض لانتكاسة جديدة قبل وفاته يوم السبت الماضي.

رياضةفيوتشرالمنتخب المصري

أخبار ذات صلة

غضب كبير في ريال مدريد من إعلان ضد التحرش في بيرو (فيديو)
غضب كبير في ريال مدريد من إعلان ضد التحرش في بيرو (فيديو)
ألفارو موراتا يلمح لاعتزاله الدولي عقب "يورو 2024"
ألفارو موراتا يلمح لاعتزاله الدولي عقب "يورو 2024"
أستراليا تعلن مشاركة 460 رياضيا في أولمبياد باريس 2024
أستراليا تعلن مشاركة 460 رياضيا في أولمبياد باريس 2024
لعب في أكبر أندية اليونان.. من هو كريستوس كونتيس المدرب الجديد للفيحاء السعودي؟
لعب في أكبر أندية اليونان.. من هو كريستوس كونتيس المدرب الجديد للفيحاء السعودي؟
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC