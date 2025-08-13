بعمر 45 عاماً.. فينوس ويليامس تتأهب للمشاركة في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

تستعد نجمة التنس الأمريكية المخضرمة فينوس وليامز الفائزة مرتين بلقب فردي السيدات في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس للعودة إلى البطولة بعد حصولها على بطاقة دعوة للمشاركة.

وتستعد ويليامز لمواصلة عودتها المفاجئة والمذهلة للملاعب رغم أنها وصلت إلى عمر 45 عاماً.

وأصبحت فينوس، في الشهر الماضي، أكبر لاعبة سناً منذ 2004 تفوز بمباراة في منافسات الفردي بالبطولات التابعة لاتحاد لاعبات التنس المحترفات عندما تغلبت على بيتون ستيرنز في بطولة واشنطن المفتوحة بعد غياب دام 16 شهراً عن المنافسات الرسمية.

أخبار ذات علاقة فينوس ويليامز تحقق عودة مظفرة للتنس بعد غياب دام 16 شهرا

وكانت آخر مشاركة لفينوس في الأدوار الرئيسة لمنافسات الفردي في بطولة أمريكا المفتوحة في نسخة العام 2023، حيث خسرت في الدور الأول أمام البلجيكية جريت مينين.

وتشارك فينوس، الفائزة بسبعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، أيضاً في منافسات الزوجي المختلط ببطولة أمريكا المفتوحة مع مواطنها ريلي أوبيلكا.

أخبار ذات علاقة ظهور صادم لأسطورة التنس سيرينا ويليامز (صور)

وفرضت الشقيقتان فينوس (45 عاماً)، وسيرينا ويليامز (43 عاماً)، سيطرتهما على رياضة الكرة الصفراء في بداية الألفية الحالية.

وأوضح منظمو البطولة أن قائمة اللاعبات اللاتي حصلن على بطاقات دعوة، اليوم الأربعاء، للمشاركة في منافسات الفردي ضمت أيضاً الفرنسية كارولين جارسيا.

ومن المرجح أن تكون هذه هي المشاركة الأخيرة للاعبة الفرنسية في البطولة بعد أن كانت وصلت للدور نصف النهائي في العام 2022.

أخبار ذات علاقة سبالينكا تتوج بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس (فيديو)

وأعلنت جارسيا الفائزة بالبطولة الختامية للموسم في العام 2022، في وقت سابق من العام الجاري أنها تخطط للاعتزال.

وفي العام الماضي، أحرزت أرينا سبالينكا لاعبة روسيا البيضاء لقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعدما تغلبت 7-5 و7-5 على الأمريكية جيسيكا بيجولا المصنفة السادسة عالمياً في ذلك الوقت.