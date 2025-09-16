كورتوا يوجه ضربة جديدة لأنشيلوتي: نحن أفضل من العام الماضي

إرم نيوز – نورالدين ميفراني

اعتبر البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، أن فريقه حالياً أصبح أفضل من الموسم الماضي.

وافتتح ريال مدريد مشواره في النسخة الحالية بدوري أبطال أوروبا بالفوز على ضيفه مارسيليا الفرنسي بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى بمرحلة الدوري.

وقدم الحارس البلجيكي مستوى جيد خلال المباراة وتصدى لعدة كرات خطيرة رغم كونه تلقى هدف في الشوط الأول، لكنه أبقى ريال مدريد في المباراة بمنعه مارسيليا من التقدم.

وقال تيبو كورتوا في تصريحات لوسائل الإعلام بعد المباراة:" أعتقد أننا أفضل من العام الماضي، لأن لدينا خطة واضحة وأسلوب لعب مُختلف، أعتقد أيضاً بأننا نملك تشكيلة قوية".

ويشكل التصريح إشادة بالمدرب الحالي الإسباني تشابي ألونسو وضربة للمدرب السابق الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي يقود حالياً المنتخب البرازيلي.

وتحدث الحارس البلجيكي عن المباراة قائلاً:" عدم إجراء تبديلات بين الشوطين؟ طلب منا المدرب أن نلعب بنفس طريقة الشوط الأول، لكنهم غيّروا أسلوب لعبهم وأغلقوا خطوطهم".

وأضاف:" لم نتعامل بشكل جيد مع الكرة في الدقائق الأولى، وواجهنا صعوبة أكبر في الشوط الثاني.. وحققنا فوزاً جيداً، لكن الأمور كانت معقدة".

وأتم قائلاً:" واجهنا نفس الأمر العام الماضي أيضًا، المشكلة أنه عندما لا ندافع بـ11 لاعبًا، يضع المدرب ضغطًا كبيرًا على كيليان مبابي وأردا غولر، يكمن الفرق في قدرتهم على خلق الخطر من عدمه".

وأشاد تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد بحارسه خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة قائلاً:" عنصر مهم وأنقذنا كثيرًا، حظي حراس المرمى بلحظاتهم، وأنا محظوظ جدًا بوجوده، لا بد أن الناس استمتعوا بالأمر".