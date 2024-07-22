تلقى أحد نجوم فريق برشلونة الإسباني عرضًا ضخمًا للرحيل عن صفوف العملاق الكتالوني من جانب نادي السد القطري.

وسبق أن لعب النجم تشافي هيرنانديز أسطورة برشلونة في صفوف السد قبل اعتزاله وتوليه قيادة الفريق القطري ثم انتقل بعد ذلك لتدريب البارسا.

وكشف تقرير نشره موقع "esport" الإسباني عن تلقي اللاعب الألماني إلكاي غوندغان نجم وسط برشلونة الإسباني عرضًا من جانب السد القطري.

وأشار إلى أن السد قدم عرضًا لضم غوندوغان بعقد يمتد لثلاثة مواسم قادمة مع راتب سنوي ضخم.

ويدرس اللاعب الألماني العرض القطري قبل إبداء رأيه النهائي بالموافقة أو الرفض.

وانضم غوندوغان صاحب الـ 33 عامًا إلى برشلونة مطلع الموسم الماضي في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع مانشستر سيتي الإنجليزي.

وخاض اللاعب الألماني 51 مباراة في الموسم الماضي مع برشلونة ولكنه لم يحقق أي بطولة.

وسجل غوندوغان 5 أهداف وقدم 14 تمريرة حاسمة لزملائه في موسمه الأول مع برشلونة.

ودافع اللاعب الألماني عن ألوان نورمبيرغ وبروسيا دورتموند في البوندسليغا قبل رحيله إلى مانشستر سيتي عام 2016.

وشارك غوندوغان مؤخرًا في بطولة كأس أوروبا "يورو 2024" مع منتخب ألمانيا وودع منافسات البطولة من ربع النهائي على يد إسبانيا.