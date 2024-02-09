نسيت قواعد كرة القدم.. خطأ فادح من حارسة النيجر أمام المغرب (فيديو)
ارتكبت حارسة منتخب النيجر خطأ فادحا في الخسارة 11/0 أمام المغرب في تصفيات كأس العالم تحت 17 سنة للسيدات.
وتلقت مساعي النيجر للتأهل لكأس العالم تحت 17 سنة للسيدات ضربة قوية بالخسارة 11/0، لكن هدفا واحدا كان لافتا للأنظار في المباراة.
وخرجت حارسة النيجر لالتقاط الكرة عندما وصلت عرضية، وأمسكت بها بضع ثوان، قبل أن تضع الكرة على علامة الـ6 ياردات وتدير ظهرها للكرة وكأنها ستلعب ضربة مرمى.
لكن ذلك الخطأ الفادح كلف النيجر هدفا حيث استغلت إحدى لاعبات المغرب الموقف لتسجيل الهدف السادس، قبل أن تضيف لاعبات المغرب 5 أهداف أخرى ويحققن الفوز 11/0.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" إن حارسة النيجر ربما اعتقدت أنها تلعب ضربة مرمى.
ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 عاما في جمهورية الدومينيكان في وقت لاحق من هذا العام، حيث يلتقي النيجر والمغرب في تصفيات أفريقيا.
وستتأهل ثلاثة منتخبات من أفريقيا إلى البطولة، حيث سبق لمنتخب المغرب أن شارك في المنافسة مرة واحدة فقط، وخرج من دور المجموعات في الجولة الأخيرة في الهند قبل عامين.