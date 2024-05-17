بعد أنباء رحيل تشافي.. اسم مفاجئ يقتحم حسابات برشلونة

وأكدت الصحيفة أن هناك اسما مفاجئا ظهر في حسابات إدارة برشلونة لتولي قيادة الفريق وهو المكسيكي رافائيل ماركيز نجم البارسا السابق، والذي يتولى حاليًّا قيادة الفريق الرديف.

ويفكر مسؤولو برشلونة في منح الفرصة للمدرب ماركيز خاصة أن إسناد المهمة لمدرب الفريق الرديف أمر معتاد في تاريخ برشلونة خاصة في السنوات الأخيرة، ولاقى نجاحًا واسعًا مع بيب غوارديولا، ولويس إنريكي.

ويعزز فرص ماركيز تصعيد العديد من اللاعبين الواعدين من ناشئي برشلونة للفريق الأول وتعاملهم من قبل مع المدرب المكسيكي، وهو ما يجعل الأمور أسهل بالنسبة لماركيز في طريقه لتولي المهمة وخلافة تشافي.