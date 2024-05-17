بعد أنباء رحيل تشافي.. اسم مفاجئ يقتحم حسابات برشلونة
فتحت أنباء رحيل تشافي هيرنانديز عن تدريب برشلونة الإسباني عقب نهاية الموسم الحالي، باب التكهنات حول المدير الفني الجديد للعملاق الكتالوني.
وكشفت صحيفة (سبورت) الكتالونية عن بعض الأسماء المرشحة التي تدور في حسابات نادي برشلونة الإسباني لتولي المهمة بداية من الموسم المقبل.
وأشارت الصحيفة إلى أن سيرجيو كونسيساو المدير الفني لفريق بورتو البرتغالي أحد الأسماء المرشحة لتولي قيادة الفريق الكتالوني، بجانب الألماني هانز فليك مدرب بايرن ميونخ الأسبق.
وأكدت الصحيفة أن هناك اسما مفاجئا ظهر في حسابات إدارة برشلونة لتولي قيادة الفريق وهو المكسيكي رافائيل ماركيز نجم البارسا السابق، والذي يتولى حاليًّا قيادة الفريق الرديف.
ويفكر مسؤولو برشلونة في منح الفرصة للمدرب ماركيز خاصة أن إسناد المهمة لمدرب الفريق الرديف أمر معتاد في تاريخ برشلونة خاصة في السنوات الأخيرة، ولاقى نجاحًا واسعًا مع بيب غوارديولا، ولويس إنريكي.
ويعزز فرص ماركيز تصعيد العديد من اللاعبين الواعدين من ناشئي برشلونة للفريق الأول وتعاملهم من قبل مع المدرب المكسيكي، وهو ما يجعل الأمور أسهل بالنسبة لماركيز في طريقه لتولي المهمة وخلافة تشافي.
وأشارت صحيفة (سبورت) في وقت سابق إلى أن إدارة برشلونة قررت إقالة تشافي من منصبه والاستغناء عن خدماته، والتراجع عن الاتفاق الذي تم في شهر أبريل الماضي ببقائه في منصبه خلال الموسم الجديد.
ومن المرجح أن تعلن إدارة برشلونة عن قرارها بشأن تشافي عقب لقاء رايو فايكانو، يوم الأحد المقبل، في الدوري الإسباني.